Мексиканка забеременела в 70 лет

«Мне сказали, что это девочка. Посмотрите, на снимке видно ее маленькое личико», — поделилась с журналистами де ла Луз, пишет Lady.mail.ru.

Женщина не сообщает никаких подробностей своей беременности и не уточняет, воспользовалась ли она технологией искусственного оплодотворения. По словам де ла Луз, она предположила, что беременна, три месяца назад. Эта новость стала для нее неожиданностью. Она рассказала журналистам:

«У меня болели ноги, кружилась голова, меня тошнило. Врачи частных и государственных клиник провели около десяти ультразвуковых исследований. Они не могли в это поверить».

Этот ребенок станет для Марии де ла Луз восьмым. Ее взрослые дети не обрадовались этой новости, утверждая, что она слишком стара для родов. Гинекологи, к которым обращалась Де ла Луз, ожидают, что женщине придется провести процедуру кесарева сечения из-за ее возраста.