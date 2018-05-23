Мексиканка забеременела в 70 лет

Жительница Мексики Мария де ла Луз заявила, что она находится на шестом месяце беременности. 70-летняя женщина показала журналистам снимки УЗИ, но для установления рекорда беременность нужно официально задокументировать, сообщает Daily Mail.
«Мне сказали, что это девочка. Посмотрите, на снимке видно ее маленькое личико», — поделилась с журналистами де ла Луз, пишет Lady.mail.ru.
Женщина не сообщает никаких подробностей своей беременности и не уточняет, воспользовалась ли она технологией искусственного оплодотворения. По словам де ла Луз, она предположила, что беременна, три месяца назад. Эта новость стала для нее неожиданностью. Она рассказала журналистам:
«У меня болели ноги, кружилась голова, меня тошнило. Врачи частных и государственных клиник провели около десяти ультразвуковых исследований. Они не могли в это поверить».
Этот ребенок станет для Марии де ла Луз восьмым. Ее взрослые дети не обрадовались этой новости, утверждая, что она слишком стара для родов. Гинекологи, к которым обращалась Де ла Луз, ожидают, что женщине придется провести процедуру кесарева сечения из-за ее возраста.
Если роды пройдут успешно, мексиканка на четыре года побьет рекорд другой пожилой матери — Марии Дель Кармен Боусада де Лара. В 2006 году 66-летняя женщина из Испании стала мамой мальчиков-близнецов. Газета The Guardian писала, что она прибегала к услуге ЭКО в калифорнийской клинике, для чего она соврала о своем возрасте. Предыдущая рекордсменка скончалась в возрасте 69 лет от рака яичника, оставив на попечение родственникам двухлетних сыновей.