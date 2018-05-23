Мать скопировала себе на лицо родимое пятно годовалого сына

Первенец 26-летней Каролины, Энцо, появился на свет в мае 2017 года. Женщине сделали кесарево сечение, когда обнаружилось, что у плода двойное обвитие пуповины. По словам Каролины, она почувствовала, что с малышом что-то не так, когда заметила выражение испуга на лицах врачей и медсестер. Сначала молодой маме показалось, что личико новорожденного сына чем-то испачкано, однако потом она поняла, что это огромное темно-коричневое родимое пятно, покрывающее почти весь его лоб, часть носа и щеки, пишет The Daily Mail.

В возрасте пяти дней Энцо провели процедуру, которая подтвердила, что образование на его лице, называющееся врожденный меланоцитарный невус, доброкачественное. В остальном малыш полностью здоров и развивается нормально.

Каролина и ее муж решили, что никогда не будут пытаться скрыть родимое пятно сына, и постараются подготовить его к тому, что другие люди будут обращать на него повышенное, и не всегда благосклонное внимание. Пока Энцо слишком мал, чтобы замечать чужие взгляды или комментарии, но Каролине захотелось заранее почувствовать себя на его месте, пишет Deti.mail.ru.

Молодая мать попросила свою подругу, профессионального визажиста, тщательно скопировать родимое пятно Энцо ей на лицо, и ходила так целый день, в том числе и на работу. По словам Каролины, Энцо, увидев маму с родимым пятном на лице, очень веселился.

В течение дня Каролина чувствовала на себе время от времени слишком пристальные взгляды окружающих, но они ее не беспокоили, так как было много и позитивных комментариев, слов поддержки, поэтому у нее было отличное настроение. «Я ощущала себя самой гордой мамой на свете», – говорит Каролина.

«Признаюсь, что иногда бывает очень трудно видеть то, как на моего сына смотрят с жалостью, любопытством, презрением, страхом и даже отвращением. Но мы с мужем растим Энцо, как совершенно обычного, нормального ребенка и всегда демонстрируем ему и окружающим, что он таким и является. Мы стараемся дать ему понять, что он очень и очень любим, и его внешность никак на это не влияет. Я так люблю его родимое пятно, что в какой-то момент мне захотелось, чтобы у меня было такое же», – рассказала Каролина.