Дамочки - не подарок! Три знака Зодиака, от которых сбежит любой мужчина

Благодаря природной красоте и обаянию женщины способны буквально свести с ума любого мужчину. Однако в некоторых случаях внешняя оболочка бывает обманчива, и под ней представительницы прекрасного пола скрывают свои самые темные стороны. Каждому знаку Зодиака свойственны определенные черты характера, поведение, манера общения и даже отношение к окружающим, пишет Rus.tvnet.lv.

Многие зодиакальные представители научились тщательно скрывать свои недостатки, поэтому с первого взгляда сложно понять, что представляет из себя человек на самом деле.

Эксперты расскажут вам, каких женщин не способен вытерпеть ни один мужчина.

Женщина-Козерог

Женщины-Козероги — прирожденные карьеристки. Как правило, любовь и романтика не представляют для них особой ценности, именно поэтому они без особых усилий могут найти себе партнера, а вскоре так же легко с ним расстаться.

Мужчинам довольно сложно находиться в долгих отношениях с представительницами этого знака Зодиака. Некоторые из них являются довольно властными, педантичными и даже эгоистичными личностями.

Из-за этого мужчинам нелегко потакать капризам возлюбленной. Чаще всего в отношениях с Козерогом инициатором расставания является мужчина, и разрыв не приносит ему лишних переживаний, а скорее наоборот — дает ощущение свободы.

Женщина-Близнецы

Из двенадцати представителей зодиакального круга Близнецы больше всего боятся потерять свободу. Конечно, они не обрекают себя на одиночество, но и к серьезным отношениям не стремятся. Представительницы этого знака Зодиака представляют из себя жизнерадостных, умных и разносторонних женщин, что нередко сразу же вызывает у мужчин заинтересованность. Однако со временем их начинает смущать, что возлюбленная слишком часто задерживается на работе, придумывает любые отговорки, чтобы отложить встречу, или же вовсе не приходит ночевать.

Любовь к представительнице этого знака проходит слишком быстро, а вот страх встретить такую же женщину еще раз останется надолго.

Женщина-Лев

Эгоистичные Львицы никогда не позволяют мужчине быть главным в отношениях, и обычно у них получается подавить индивидуальность своего возлюбленного. В первые минуты знакомства мужчины готовы потерять дар речи от красоты, сексуальности и уникального характера Львиц, но очарование пройдет уже скоро.

Представительница этого знака Зодиака пойдет на любые уловки, чтобы заставить возлюбленного делать так, как она захочет. Ведь любая Львица — это королева, а вы — всего лишь ее подданный.