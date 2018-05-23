Домашние тапочки спасут от ожирения

Речь идет о так называемых обесогенах — химических соединениях, которых считают виновниками эпидемии ожирения, захлестнувшую многие страны мира. Обесогены, взаимодействуя с гормонами, определенным образом перепрограммируют работу клеток организма. В результате меняются процессы, связанные с накоплением и расходом жиров: увеличивается размер и количество жировых клеток, что приводит к появлению жировых отложений, повышается аппетит, снижается способность к сжиганию калорий. Обесогены есть во множестве вещей, которыми вы пользуетесь каждый день, — в пластике, удобрениях, водоотталкивающих и огнеупорных материалах, чистящих средствах, парфюмерии и косметике, а также в домашней пыли и в продуктах, передает Health.mail.ru.