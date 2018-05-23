Домашние тапочки спасут от ожирения

Исследовательская группа из двух португальских университетов — Авейро и Бейра Интериор — представила результаты своей работы в ходе проходящей в Барселоне ежегодной конференции Европейского общества эндокринологии.
Речь идет о так называемых обесогенах — химических соединениях, которых считают виновниками эпидемии ожирения, захлестнувшую многие страны мира. Обесогены, взаимодействуя с гормонами, определенным образом перепрограммируют работу клеток организма. В результате меняются процессы, связанные с накоплением и расходом жиров: увеличивается размер и количество жировых клеток, что приводит к появлению жировых отложений, повышается аппетит, снижается способность к сжиганию калорий. Обесогены есть во множестве вещей, которыми вы пользуетесь каждый день, — в пластике, удобрениях, водоотталкивающих и огнеупорных материалах, чистящих средствах, парфюмерии и косметике, а также в домашней пыли и в продуктах, передает Health.mail.ru.
Как отметила ведущий автор Ана Катарина Суза (Ana Catarina Sousa), обесогены есть практически везде, и полностью избавиться от них невозможно, но можно попытаться значительно снизить уровень их присутствия в своей жизни, поддерживая чистоту в доме и следя за питанием. Для этого Суза и ее коллеги рекомендуют следующее:
- всегда снимайте уличную обувь, входя в дом, чтобы не загрязнять его химическими веществами, присутствующими на подошвах;
- отдавайте предпочтение свежим продуктам, а не тем, что предварительно прошли технологическую переработку: чем длиннее список ингредиентов, тем выше вероятность, что в него входят обесогены;
- покупайте овощи и фрукты, выращенные без химических удобрений;
- сократите использование пластика, особенно при готовке или хранении пищи;
- чаще вытирайте пыль в доме влажной тряпкой и пользуйтесь пылесосом с очищающим фильтром;
- сократите количество ковров в доме или вообще избавьтесь от них, так как они накапливают пыль;
- по возможности старайтесь не пользоваться чистящими средствами для дома, или выбирайте те, что не содержат обесогены.