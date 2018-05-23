Назван размер груди самых счастливых женщин

В рамках национального исследования специалисты попросили респонденток рассказать, насколько они довольны своей грудью и как ее размер влияет на их повседневную жизнь, пишет Rus.tvnet.lv.

39 процентов обладательниц третьего размера груди ответили, что полностью удовлетворены и своим телом, и жизнью. Четвертому размеру были рады 37 процентов женщин, первому — 34 процента.

29 процентов заявили, что их устраивает пятый размер. Наименьшее количество счастливых женщин оказалось среди обладательниц второго размера: их было лишь 27 процентов. Всего в опросе приняла участие 871 женщина.

«Мне пришлось учиться правильно себя вести и одеваться. Из-за большой груди все автоматически считают меня недалекой и гиперсексуальной», — пожаловалась одна из них.

«Мне нужно прилагать усилия, чтобы меня воспринимали всерьез», — поделилась другая.

«Если бы они были больше, я бы чувствовала себя увереннее», — призналась третья.