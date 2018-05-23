Шесть распространенных ошибок бритья интимной зоны, которые допускает почти каждая вторая женщина

Однако, если вы предпочитаете гладенькую кожу в интимной зоне и самостоятельно удаляете волосы в домашних условиях вместо посещения мастера эпиляции, вы можете совершить массу ошибок, пишет Fabiosa.ru.

Ошибка №1 - Использование старой бритвы

Вы ведь никогда не видели, чтобы мужчины брились с помощью бруска мыла и старого ржавого станка, верно?

Это все потому, что инструменты имеют большое значение! Никогда не используйте тупую или старую бритву для интимной области, так как это может вызвать появление вросших волос и привести к травмам. Мы рекомендуем сохранить старые станки для использования в менее чувствительных областях, таких как ноги или руки.

А если вы увидели на бритве ржавчину - смело отправляйте ее в мусорку. И, да, купите еще 5 дополнительных станков, чтобы под рукой всегда был новый, когда вы очень спешите.

Ошибка №2 - Бритье без распаривания

Мы знаем, что вы всегда торопитесь, но это не повод, чтобы пропустить этот важный этап бритья.

Перед удалением волос вы должны хотя бы на протяжении 10 минут распаривать зону бикини в теплой воде. Это смягчит кожу, откроет поры и значительно облегчит весь процесс. Кроме того, не следует забывать о применении скрабов - удалив отмершие клетки, вы предотвратите проблему вросших волос.

Ошибка №3 - Игнорирование длины волос

Даже если бритва - ваш друг №1, бывают случаи, когда следует повременить с ее использованием.

Длина волос, которые вы собираетесь сбрить, не должна превышать 6 миллиметров. Если они выросли больше, лучше для начала воспользоваться триммером. Все просто: вы обрезаете лишние волосы, чтобы укоротить их длину, после чего в ход идет бритва.

Ошибка №4 - Бритье "по сухому"

Мы уверены, что у вас в жизни был такой момент, когда к свиданию нужно было подготовиться очень быстро.

Мы всегда куда-то спешим и многие вещи делаем, как говорится, на ходу. Но это не должно касаться бритья, ведь удаление волос на скорую руку без увлажнения чревато появлением раздражения и порезов. Пожалуйста, позаботьтесь о своей чувствительной коже и предварительно смочите ее водой. Это сделает процесс куда менее болезненным.

Ошибка №5 - Выбор неправильной одежды

Если это возможно, не надевайте свои красивые синтетические стринги сразу после бритья зоны бикини. Кожа претерпела большой стресс, поэтому дайте ей хорошенько отдохнуть. Выбирайте хлопковое белье, которое нигде не давит и не натирает.

Ошибка №6 - Использование обычного лосьона после бритья

Лосьон после бритья, купленный в масс-маркете, может содержать компоненты, раздражающие кожу. Ответственно подойдите к вопросу выбора органического средства, которое не причинит вам вреда. Например, вы можете использовать кокосовое масло или масло алоэ вера — они прекрасно смягчат и увлажнят кожу.