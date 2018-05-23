Как похудеть после 30 лет? Типичные ошибки и диета, которая работает

Почему это происходит?

Несколько причин. Во-первых, постепенно изменяется гормональный фон организма. Конечно, перемены не такие серьезные, но ваше тело постепенно готовится к большому переходу, который произойдет в следующее десятилетие. Во-вторых, замедляется метаболизм – в том числе и благодаря изменениям гормонального статуса. В-третьих, женское тело после тридцати начинает вдвое быстрее терять мышечную массу, чем мужское И если несколько тренировок, пропущенные в 20 лет, никак не сказывались на вашей фигуре, то в 30 лет перерывы в занятиях спортом плохо влияют и на фигуру, и на метаболизм, пишет Goodhouse.ru.

Что еще мешает худеть?

Десятилетие между 30 и 40 – одно из самых интересных в жизни, но и самых сложных. Большинству из нас в это время приходится балансировать между материнством, карьерой и заботой о родителях – и чтобы все успеть, мы жертвуем сном и отдыхом. И платим за это лишними килограммами – они появляются не только из «перекусов» на ходу, но и от бессонных ночей или стрессов. Нарушение режима сна ведет к снижению «сонного» гормона мелатонина, который поддерживает метаболизм. А постоянный стресс повышает уровень кортизола, который заставляет организм накапливать жир и до последнего не тратить запасы

Чего нельзя делать, если хотите похудеть после 30 лет

Если коротко – нельзя злоупотреблять, особенно диетами и тренировками. Жесткие диеты ни в каком возрасте не идут на пользу, но в 20-25 лет нарушение метаболизма можно относительно легко скомпенсировать, а после 30 метаболический сбой, к которому неизбежно приводит голодание, может оказаться непобедимым. Главное правило тех, кто худеет после 30 – делать все медленно и постепенно. То же касается и тренировок Спорт в этом возрасте просто необходим – но только не чрезмерный. Йога, стрейчинг, аэробные нагрузки – этого должно как можно больше. Силовые тренировки тоже хороши, но только в том случае, если они не становятся дополнительным источником стресса.

Как питаться, чтобы похудеть после 30 лет?

Один из главных принципов – как можно больше белка. После тридцати лет женское тело теряет мышечную массу и белок – единственный строительный материал, который способен их восстановить. После 30 лет белок должен употребляться с каждым приемом пищи – помимо всего прочего, он хорошо насыщает и вам не придется перекусывать между приемами пищи.

Еще одно важное правило – есть как можно больше продуктов с высоким содержанием воды. Арбузы, томаты, грейпфруты, грибы, салат и огурцы – это не только вкусно, это еще помогает поддерживать в организме необходимый баланс жидкости. Ведь недостаток воды – одна из причин лишних килограммов.