Восемь компонентов в косметике, которые действительно работают

AdMe.ru составил собственный топ компонентов, на которые стоит обратить внимание при выборе косметики. Учтите, что их эффективность зависит от вашего типа кожи, концентрации, формулы самого средства, и по возможности все-таки консультируйтесь с косметологом при покупке.

1. Гиалуроновая кислота

О пользе этой кислоты сказано даже слишком много. Если коротко, то главное ее свойство заключается в способности притягивать и удерживать влагу в коже, а значит, это прекрасный увлажняющий компонент.

Наносить средства с гиалуроновой кислотой нужно обязательно на влажную кожу — после тоника или даже сразу после умывания, не вытирая лицо. В противном случае можно получить обратный эффект и кислота начнет «вытягивать» влагу из кожи, а не удерживать ее.

Гиалуроновая кислота не только добавляется в кремы и сыворотки, но и является основным ингредиентом филлеров для разглаживания морщин, увеличения объема губ и некоторых других косметических процедур.

2. Глицерин

Еще один отличный увлажняющий компонент, который можно встретить как в самых дорогих, так и в бюджетных средствах. Как и гиалуроновую кислоту, средства с глицерином стоит наносить на влажную кожу, либо необходимо, чтобы в составе косметики при этом была вода. Помимо увлажнения глицерин помогает успокоить кожу, заживляет ранки, укрепляет защитный барьер кожи.

3. Кислоты

Отшелушить кожу, придать ей сияние и повысить эластичность, разгладить морщины, бороться с пигментацией, выровнять рельеф, подлечить воспаления и акне помогут кислоты. Впечатлены? И не зря, косметика с кислотами при разумном подходе и правда способна творить настоящие чудеса.

Средства с кислотами стоит подбирать в зависимости от потребностей кожи, руководствуясь советами косметолога или экспертов в области ухода. Стоит внимательно отнестись к этому вопросу: новичку легко запутаться в огромном количестве компонентов, к тому же можно заработать массу неприятностей с кожей. Главное правило при использовании кислот — это постоянное применение солнцезащитных средств.

Вот некоторые наиболее удобные для домашнего применения кислоты:

салициловая кислота;

гликолевая кислота;

молочная кислота;

фруктовая кислота и др.

4. Витамин С

Компонент является одним из самых мощных антиоксидантов: он замедляет процесс старения, защищает кожу от агрессивной окружающей среды, обладает отшелушивающим эффектом, а также борется с пигментацией.

При покупке стоит отдавать предпочтение средствам в непрозрачных флаконах с узким горлышком, а использовать содержимое вскрытой банки можно не дольше полугода. Косметику с витамином С лучше наносить на сухую кожу. Что немаловажно, людям с чувствительной кожей стоит быть особенно внимательными и осторожными с этим компонентом.

5. Ретиноиды

Один из немногих компонентов, обладающий антивозрастным эффектом, по сути, это натуральная или искусственно синтезированная форма витамина А. Средства с ретиноидами разглаживают морщины, очищают поры, улучшают текстуру кожи. Также они помогают при борьбе с акне.

Этот компонент не только эффективен, но и достаточно агрессивен: он может вызвать аллергию, шелушение и сухость. Однако при грамотном выборе ухода ретиноиды способны по-настоящему омолодить кожу.

6. Ниацинамид

Главное свойство компонента — это восстановление. Именно поэтому ухаживающая косметика с ниацинамидом подойдет для проблемной кожи и кожи, склонной к воспалениям. В результате ее применения улучшается микроциркуляция кожи, уменьшается краснота. Средства с ниацинамидом практически не имеют побочных эффектов.

7. Цинк

Оксид цинка часто используется в качестве компонента для солнцезащитных средств, именно поэтому некоторые из них имеют выбеливающий эффект. Зато с возложенной на него задачей цинк справляется на ура и защищает кожу от UVA- и UVB-лучей.

Также цинк обладает противовоспалительным и антимикробным эффектом, заживляет и успокаивает кожу, поэтому средства с ним придутся очень кстати при угревой сыпи и акне.

8. Масла

Одни из самых недорогих компонентов, вокруг которых сложилось множество мифов и легенд, — это масла. Их однозначно не стоит бояться, ведь масла несут в себе как минимум 2 плюса: поддержание защитного барьера и питание кожи.

Каждое масло обладает своим эффектом, и подбирать их стоит в зависимости от потребностей кожи, учитывая уровень комедогенности — способности забивать поры. К примеру, для жирной кожи лучшего всего подойдет масло виноградных косточек, а обладателям сухой кожи стоит обратить внимание на оливковое или абрикосовое масло.