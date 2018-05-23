Ревнивый 16-летний муж запирает 71-летнюю жену в доме - чтобы ее не украли

Именно так и обстоит дело у одной индонезийской пары: 16-летнего мальчика и 71-летней женщины, рассказывает Elite Readers.

Большинство людей не могут удержаться от комментариев по поводу разного уровня развития подростка по имени Селамет и его пожилой супруги по имени Рохайя. Однако парочка уверяет, что у них все прекрасно, пишет Lifter.com.ua.

Их родственники были вынуждены смириться с этим союзом.

Сначала родные как Селамета, так и Рохайи выступали против их отношений. Тем не менее влюбленные оставались вместе и даже пригрозили своим семьям самоубийством, если те попытаются их развести. В конце концов они поженились и отпраздновали медовый месяц в Джакарте.

Разница в возрасте между ними составляет 55 лет!

Ходят слухи, что 16-летний Селамет запирает жену в доме, когда ему надо уйти. Он говорит, что делает это из ревности. Он опасается, что 71-летнюю Рохайю могут увести другие мужчины.

Неудивительно, что многие воспринимают их брак довольно скептически!

Также говорят, что Селамет не может оторваться от любимой жены. Иногда он даже пропускает пятничную молитву в мечети, на которой обязаны присутствовать все мужчины (но не женщины). Старейшина общины сделал Селамету замечание: мол, любовь любовью, но пропускать молитву нельзя!

Рохайя рассказывала: «Я напоминала ему, чтобы он молился. Я говорила: не забывай слова старейшины. По пятницам он обязательно ходит в мечеть и читает пятничную молитву. Он даже приглашал меня с собой!»

Теперь они намерены завести детей.

Селамет говорит, что планирует иметь детей от своей 71-летней жены. Он так хочет сына и дочь, что уже даже подобрал им имена. Он говорит: «Дочь я хочу назвать Путри Пермата Сари, а сына — Андре Маулана».