Скандальная Ирэни Эрби представит Прибалтику на конкурсе красоты на Украине
23 мая 2018 г., 18:11
На Украине состоится финал конкурса красоты Miss TV World 2018, на котором выступит и скандальная Ирэни Эрби (Ирина Горлова). Напомним, ее обвиняли в незаконном проведении конкурса «Миссис Эстония» и в вымогательстве денег у подопечных ее детской модельной школы, у которой нет лицензии для работы в Эстонии.
«Я рада представлять тот регион, где я родилась, где у меня тоже находится любимая работа и мои национальные конкурсы», - пишет она в пресс-релизе.