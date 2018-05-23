На Украине состоится финал конкурса красоты Miss TV World 2018, на котором выступит и скандальная Ирэни Эрби (Ирина Горлова). Напомним, ее обвиняли в незаконном проведении конкурса «Миссис Эстония» и в вымогательстве денег у подопечных ее детской модельной школы, у которой нет лицензии для работы в Эстонии.