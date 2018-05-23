Можно ли забеременеть после удаления кисты яичника

Размеры этого образования колеблются от нескольких до 15-20 сантиметров в диаметре. В 90 % случаев киста является функциональной, или фолликулярной. Причиной ее появления является “перезревание“ фолликула – специального образования, в котором развивается женская половая клетка, пишет Ivona.bigmir.net.

Все дело в том, что каждый менструальный цикл один из двух яичников в норме производит одну яйцеклетку, которая, созрев, должна выйти из фолликула в маточную трубу, а разорванный фолликул становится желтым телом, производящим гормон прогестерон. В этом суть овуляции. Киста образуется, если фолликул не разрывается, а наполняется жидкостью и остается в яичнике. Иногда его размеры начинают создавать неудобство, заслоняя выход в маточную трубу и причиняя дискомфорт. Но чаще всего фолликулярная киста рассасывается уже во время следующей менструации, не оставляя каких-либо видимых следов.

Можно ли забеременеть?

Детородная функция не нарушается из-за появления функциональной кисты яичника. Более того, беременность способствует к быстрейшему исчезновению патологии. Собственно, в период беременности киста появляется чрезвычайно редко, так как в это время, обычно, не образуются фолликулы. Если же киста находится в яичнике, и ты хочешь забеременеть, необходимо учесть множество факторов.

Киста яичника чаще всего является следствием остановки процесса овуляции. Фолликул, ставший кистой, не “выпускает“ яйцеклетку в маточные трубы, загромождая яичник и не давая нормально развиваться другим, новым фолликулам. Поэтому если обнаруживаются неудачные попытки зачатия, обследование на наличие кист может установить их причину.

В норме такая киста регрессирует за два-три менструальных цикла, и беременность становится осуществимой. Тем не менее, необходимо постоянно наблюдаться у врача.

Если у женщины в репродуктивном возрасте обнаруживается: киста размером более 8 сантиметров в диаметре; отсутствие признаков регрессии кисты; повышенное содержание онкомаркера СА-125, – то назначается лапароскопия, киста удаляется и отправляется на гистологический анализ.

Перед лапароскопией обязательно проводится гастроскопия, УЗИ брюшной полости, колоноскопия для дифференциации кисты яичника от других патологий ЖКТ и других органов брюшной полости. Но что если беременность происходит на фоне кисты яичника? Наблюдение за пациентками в таком состоянии (обычно, такое случается без планирования беременности и предварительного обследования) показывает, что примерно 4% потребовалось срочное оперативное вмешательство. Проблема состоит в перекручивании ножки кисты и разрыв кисты яичника вследствие давления и роста плода. Чтобы избежать таких случаев, нужно обязательно проходить обследование у гинеколога перед тем, как забеременеть.

Можно ли забеременеть после перенесенной операции?