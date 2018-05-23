Как полюбить свое тело: советы психолога

Вы не довольны собой и не любите свое тело? Не огорчайтесь, такие чувства могут испытывать абсолютно любые женщины на планете! Кстати, очень часто, всемирно известные красотки, например, победительницы конкурсов красоты или селебрити, которые попадают на первые места различных списком самых сексуальных людей в мире, также испытывают комплексы относительно своей внешности и бывают недовольны собой! Психолог Влада Березянская предлагает разобраться в том, как любить свое тело!
Не жалейте себя
Очень многие женщины, которые недовольны своей фигурой, начинают себя жалеть, жаловаться на неправильный обмен веществ, наследственность и прочие причины своей неидеальной внешности. Когда на самом деле необходимо просто выйти из зоны комфорта и начать действовать. Прежде всего, оцените адекватно. Вы действительно недовольны своим телом или на самом деле все в порядке, а вы просто комплексуете, потому что не модель с параметрами 90-60-90? И если вы действительно недовольны и адекватно есть моменты, над которыми стоит поработать, то действуйте! Обратитесь к врачу за диетой, сдайте анализы, запишитесь в спортзал, пишет Ivona.bigmir.net.
Направьте энергию в другое русло!
Не тратьте время на самобичевание, лучше направьте энергию в позитивное русло! Поймите несколько вещей. Первое – идеальных людей, второе – что даже недостатки можно превратить в достоинства! Гордитесь своим телом, таким, каким дала вам его природа!
Говорите себе слова любви
Каждое утро, становитесь голой или полуголой перед зеркалом и говорите о том, как вы себя любите. Перечислите все ваши части тела – руки, ноги, живот, грудь, шею, голову и так далее. Скажите, как вы любите эту часть тела, какая она у вас красивая и идеальная, как вы благодарны, что она у вас есть и поблагодарите за то, как эта часть тела помогает вам в повседневных делах.
Вместо диет кормите ваше тело полезной едой!
Во-первых, диеты это временный режим питания. Любая диета рано или поздно заканчивается, после чего человек снова набирает свой вес. Диета – это ограничения, во время которых вы испытываете муки, голодаете, едите невкусную для вас еду. Вместо диеты просто выберите правильное питание. Полюбите свое тело и кормите его полезными продуктами и не переедайте! Уже через месяц вы заметите изменения в вашей внешности, а также внутренне ощутите, как вы любите себя и как уже сами хотите питаться только полезными продуктами!
Не ругайте себя
Вы начали правильно питаться, но на дне рождения у близкой подруги съели огромный кусок торта? Это нормально! Не стоит себя за это ругать! Во-первых, вы не поправитесь от одного куска торта! Во-вторых, нашему организму хоть и не часто, но нужны быстрые углеводы и глюкоза в виде сахара, так что желание съесть именно торт, а не заменить сладкое каким-либо фруктом – абсолютно нормальное желание!
Живите полной жизнью
Если вам не нравится что-то в вашей внешности, это не знак о том, что вы должны полностью забыть про личную жизнь. Знаю, многие женщины, которые считают, что у них лишний вес или некрасивая внешность полностью забывают о своей личной жизни, отказываются от свиданий или предложений познакомиться! Запомните, что, во-первых, далеко не всем мужчинам нравятся худые женщины. Во-вторых, мужчины воспринимают женскую внешность иначе. Если вы считаете, что у вас толстые бедра, мужчина считает ваши бедра сексуальными! Чувствуете разницу? Живите полной жизнью, а если вы недовольны своей внешностью, просто действуйте!