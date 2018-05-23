Как полюбить свое тело: советы психолога

Не жалейте себя

Очень многие женщины, которые недовольны своей фигурой, начинают себя жалеть, жаловаться на неправильный обмен веществ, наследственность и прочие причины своей неидеальной внешности. Когда на самом деле необходимо просто выйти из зоны комфорта и начать действовать. Прежде всего, оцените адекватно. Вы действительно недовольны своим телом или на самом деле все в порядке, а вы просто комплексуете, потому что не модель с параметрами 90-60-90? И если вы действительно недовольны и адекватно есть моменты, над которыми стоит поработать, то действуйте! Обратитесь к врачу за диетой, сдайте анализы, запишитесь в спортзал, пишет Ivona.bigmir.net.

Направьте энергию в другое русло!

Не тратьте время на самобичевание, лучше направьте энергию в позитивное русло! Поймите несколько вещей. Первое – идеальных людей, второе – что даже недостатки можно превратить в достоинства! Гордитесь своим телом, таким, каким дала вам его природа!

Говорите себе слова любви

Каждое утро, становитесь голой или полуголой перед зеркалом и говорите о том, как вы себя любите. Перечислите все ваши части тела – руки, ноги, живот, грудь, шею, голову и так далее. Скажите, как вы любите эту часть тела, какая она у вас красивая и идеальная, как вы благодарны, что она у вас есть и поблагодарите за то, как эта часть тела помогает вам в повседневных делах.

Вместо диет кормите ваше тело полезной едой!

Во-первых, диеты это временный режим питания. Любая диета рано или поздно заканчивается, после чего человек снова набирает свой вес. Диета – это ограничения, во время которых вы испытываете муки, голодаете, едите невкусную для вас еду. Вместо диеты просто выберите правильное питание. Полюбите свое тело и кормите его полезными продуктами и не переедайте! Уже через месяц вы заметите изменения в вашей внешности, а также внутренне ощутите, как вы любите себя и как уже сами хотите питаться только полезными продуктами!

Не ругайте себя

Вы начали правильно питаться, но на дне рождения у близкой подруги съели огромный кусок торта? Это нормально! Не стоит себя за это ругать! Во-первых, вы не поправитесь от одного куска торта! Во-вторых, нашему организму хоть и не часто, но нужны быстрые углеводы и глюкоза в виде сахара, так что желание съесть именно торт, а не заменить сладкое каким-либо фруктом – абсолютно нормальное желание!

Живите полной жизнью