Женщина вписала в лотерейные билеты дату свадьбы и выиграла миллионы

Женщина купила два лотерейных билета в качестве подарка себе и мужу на 19-ю годовщину брака. Чтобы получить первый приз, требовалось угадать восемь чисел. Она взяла их из даты своей свадьбы и дней рождения детей и отметила в обоих билетах, передает Lenta.ru.

Комбинация оказалась выигрышной. Поскольку билеты были заполнены одинаково, приз будет выплачен в двойном размере. Каждый месяц в течение 20 лет победительница будет получать 40 тысяч австралийских долларов.