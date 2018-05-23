«Платье Меган Маркл» начали продавать дешево

Длинное платье с американской проймой, открытой спиной и разрезом доступно на сайте Boohoo в трех цветах: белом, красном и сиреневом по цене 22 фунта стерлингов.

В апреле в магазины H&M поступила бюджетная копия подвенечного наряда герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Белое платье с зауженной талией, длинной юбкой и кружевными рукавами будет продаваться в рамках новой свадебной коллекции бренда H&M по цене 200 долларов. В линейку вошли и другие наряды стоимостью от 60 долларов, а также обувь, косметика и аксессуары для невест.