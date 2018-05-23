Дочка помогла отцу стать матерью

В 2010 году у Стефани Догерти (Stephanie Daugherty), которая тогда была Майклом, родилась дочь Зевая после «первого близкого общения с женщиной». Он был очень рад стать отцом и оставил девочку себе. «Мы очень хорошо общаемся, я объясняю это тем, что я всегда чувствовала себя скорее матерью, чем отцом», — так трансгендер позже прокомментировала свои отношения с дочерью, передает Lenta.ru.

Майкл заявил о желании сменить пол в сентябре 2017 года. Он готовил дочь к этому признанию постепенно: поначалу они носили леггинсы одинаковых цветов и красили друг другу ногти на ногах одним лаком. Наконец Догерти решился рассказать все дочери, и она с энтузиазмом восприняла эту новость, сразу же стала называть родителя «мама» вместо «папа» и «перечислять, какими девчачьими делами мы теперь сможем заниматься».

С тех пор Зевая начала учить вновь приобретенную мать краситься, дразнила, что ее волосы пока длиннее, и призывала не стесняться. «Она любит меня безусловно и не осуждает», — отметила Стефани и добавила, что биологическая мать дочери также поддержала ее.