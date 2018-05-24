Морепродукты помогут влюбленным быстрее стать родителями

Следование диете, богатой морепродуктами, может помочь партнерам быстрее забеременеть, как предположило новое исследование. Если пары налегают на рыбу, моллюски, креветки и тому подобную пищу, то в их жизни отмечается больше секса, и,как следствие, более быстрое зачатие. К такому интересному выводу пришли ученые из Гарвардского университета. Предыдущие исследования связывали употребление богатой жирными кислотами Омега-3 рыбы с повышением уровня прогестерона, более коротким временем зачатия и повышением качества сперматозоидов. Данные жирные кислоты во множестве содержатся в форели и тунце.

МедикФорум напоминает, что до 20% всех партнеров неспособны зачать ребенка в течение целого года попыток, и исследователи надеются, что морепродукты смогут помочь в решении этой проблемы без помощи медиков. В эксперименте приняли участие свыше 500 пар, за которыми наблюдали в течение года. Для определения связи между приемом морепродуктов и временем беременности, все участники исследования тщательно фиксировали употребляемую пищу, а также уровень сексуальной активности в ежедневниках, пишет Medikforum.ru.