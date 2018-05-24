20-летняя инста-красавица из шокировала своей реальной внешностью

В тот день девушка отмечала день рождения вместе с друзьями в местной кальянной. Лиза и представить не могла, что кто-то выложит необработанное фото без ее ведома. Дело в том, что в Сети она пользовалась завидной популярностью. Мужчины осыпали ее комплиментами в комментариях, мечтая пойти с ней на свидание. В действительности же оказалось, что красотка из Instagram весит на 20 килограммов больше, чем на фото, пишет Life.ru.