20-летняя инста-красавица из шокировала своей реальной внешностью

В Instagram разгорелся нешуточный скандал после того, как 20-летнюю жительницу Волгодонска заподозрили в излишней любви к фотошопу. Об обмане стало известно после того, как в Сеть слили фотографии без какой-либо обработки. Если в соцсети красное обтягивающее платье лишь подчеркивает формы Елизаветы А., то на снимке без обработки она уже не выглядит так соблазнительно, сообщает "Блокнот".
В тот день девушка отмечала день рождения вместе с друзьями в местной кальянной. Лиза и представить не могла, что кто-то выложит необработанное фото без ее ведома. Дело в том, что в Сети она пользовалась завидной популярностью. Мужчины осыпали ее комплиментами в комментариях, мечтая пойти с ней на свидание. В действительности же оказалось, что красотка из Instagram весит на 20 килограммов больше, чем на фото, пишет Life.ru.
Впрочем, сама Лиза лишь смеется над своим разоблачением. Мало того, скандал прибавил ей популярности. Число ее подписчиков выросло до пяти тысяч человек, благодаря чему она и дальше получает деньги за рекламу.
Жители Волгодонска начали нешуточный спор после разоблачения insta-girl. Некоторых возмутило, что девушку показали в неприглядном свете. Другие решили, что для остальных пользовательниц Instagram это будет уроком.