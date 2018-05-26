Жирные продукты помогают сбросить вес

Авокадо. Самый жирный растительный продукт в мире, таковым его делает высокое содержание олеиновой кислоты. Его употребление способствует снижению уровня холестерина в организме и помогает стабилизировать содержание глюкозы в крови, авокадо позволяет долго чувствовать себя сытым, пишет Medikforum.ru.

Яйца. Также обладают высокой степенью насыщения. Содержащееся в яйцах вещество холин активизирует переработку жира в организме.

Оливковое масло. За счет содержания омега-9 снижает уровень холестерина и ускоряет обмен веществ.