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  • В дыме от шашлыков нашли новую угрозу для здоровья

В дыме от шашлыков нашли новую угрозу для здоровья

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ФОТО: Вера Копти

Новое научное исследование указывает на то, что приготовление шашлыков, барбекю, гриля может таить серьезную опасность для здоровья, пусть человек и не ест приготовленную таким образом пищу.

Журнал Environmental Science & Technology опубликовал данные, полученные учеными Джинанского университета (Китай), которые изучали способность человеческой кожи абсорбировать химические вещества из дымов барбекю, шашлыков, гриля и копчения. Научные специалисты установили, что в организм человека через кожу могут легко попадать ПАУ, полициклические ароматические углеводороды, которые образуются в процессе готовки мяса и рыбы при высоких температурах, пишет Medikforum.ru.

Во время исследования ученые измеряли количества ПАУ в еде, одежде и моче людей, занимавшихся приготовлением мяса в печи барбекю на улице. Выяснилось, что в организм ПАУ главным образом проникают при употреблении пищи, готовящейся по принципу барбекю – на огне. Но подобное предполагалось и ранее.

Настоящим сюрпризом для исследователей стало то, что кожа оказалась вторым по степени пропускной способности фактором в отношении ПАУ. Через кожу, по словам экспертов, опасных веществ в тело человека попадает даже больше, чем при ингаляции.

Согласно данным Национального института рака в США, ПАУ могут вызывать в ДНК изменения, способствующие развитию рака.

«Продукты питания признаются важнейшим источником попадания этих веществ в организм. Абсорбция ПАУ через кожу и ее влияние на здоровье часто игнорируются», - отметили авторы новой работы.

Также, по их мнению, длительным источником канцерогенов может быть одежда. Специалисты советуют обязательно переодеваться после мероприятия с приготовлением шашлыков или барбекю и как можно скорее после этого стирать одежду.

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