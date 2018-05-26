В дыме от шашлыков нашли новую угрозу для здоровья

Журнал Environmental Science & Technology опубликовал данные, полученные учеными Джинанского университета (Китай), которые изучали способность человеческой кожи абсорбировать химические вещества из дымов барбекю, шашлыков, гриля и копчения. Научные специалисты установили, что в организм человека через кожу могут легко попадать ПАУ, полициклические ароматические углеводороды, которые образуются в процессе готовки мяса и рыбы при высоких температурах, пишет Medikforum.ru.

Во время исследования ученые измеряли количества ПАУ в еде, одежде и моче людей, занимавшихся приготовлением мяса в печи барбекю на улице. Выяснилось, что в организм ПАУ главным образом проникают при употреблении пищи, готовящейся по принципу барбекю – на огне. Но подобное предполагалось и ранее.

Настоящим сюрпризом для исследователей стало то, что кожа оказалась вторым по степени пропускной способности фактором в отношении ПАУ. Через кожу, по словам экспертов, опасных веществ в тело человека попадает даже больше, чем при ингаляции.

Согласно данным Национального института рака в США, ПАУ могут вызывать в ДНК изменения, способствующие развитию рака.

«Продукты питания признаются важнейшим источником попадания этих веществ в организм. Абсорбция ПАУ через кожу и ее влияние на здоровье часто игнорируются», - отметили авторы новой работы.