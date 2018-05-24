Шампанское может омолаживать

В публикации журнала Cosmopolitan ученые порекомендовали женщинам ежедневно выпивать немного шампанского - не более 100 мл за сутки. Оказывается, содержащиеся в напитке компоненты защищают от гибели нервные клетки и помогают тем самым отсрочить наступление возрастных изменений, связанных со снижением когнитивной деятельности, пишет Medikforum.ru.

«Согласно последним исследованиям, шампанское может защитить организм и снизить риск возрастных нейрофизиологических заболеваний. Оно эффективно стимулирует работу мозга», - высказались научные специалисты.

Проводившееся в Великобритании изучение свойств шампанского показало: три бокала этого напитка в неделю способствуют лучшей регуляции деятельности головного мозга и помогают снизить риск старческой деменции вкупе с потерей памяти. Также при умеренном употреблении шампанского улучшается состояние сердца.