Собираетесь делать ремонт? Смотрите, как можно стильно обставить квартиру!
24 мая 2018 г., 13:41
Эти стильные квартиры в скандинавском стиле были сделаны в рамках эстонского реалити-шоу «Лучше, чем у соседа». Все квартиры находятся в районе Хааберсти, а точнее в новом комплексе Natura Park.
Как видно на фото, скандинавский стиль не уступает своих позиций, также в моде стилистика шестидесятых, светлые постельные тона и минимализм. Стоит отметить, что в тренде – украшение стен деревом, бетоном. А еще очень модно не класть в ванной комнате плитку, а покрывать стены специальной краской.
Смотрите сами!