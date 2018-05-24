Собираетесь делать ремонт? Смотрите, как можно стильно обставить квартиру!

Как видно на фото, скандинавский стиль не уступает своих позиций, также в моде стилистика шестидесятых, светлые постельные тона и минимализм. Стоит отметить, что в тренде – украшение стен деревом, бетоном. А еще очень модно не класть в ванной комнате плитку, а покрывать стены специальной краской.