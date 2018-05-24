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  • Собираетесь делать ремонт? Смотрите, как можно стильно обставить квартиру!

Собираетесь делать ремонт? Смотрите, как можно стильно обставить квартиру!

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Эти стильные квартиры в скандинавском стиле были сделаны в рамках эстонского реалити-шоу «Лучше, чем у соседа». Все квартиры находятся в районе Хааберсти, а точнее в новом комплексе Natura Park.

Как видно на фото, скандинавский стиль не уступает своих позиций, также в моде стилистика шестидесятых, светлые постельные тона и минимализм. Стоит отметить, что в тренде – украшение стен деревом, бетоном. А еще очень модно не класть в ванной комнате плитку, а покрывать стены специальной краской.

Смотрите сами!

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