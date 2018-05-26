Слюнки текут! Запекаем макароны в необычном соусе

Ингредиенты:

чеснок - 5 зубчиков;

морковь - 2 шт.;

картофель (небольшой) - 4-5 шт. ;

молоко - 300 мл;

кокосовое молоко - 100 г;

мука - 2 ст. л.;

лимон - 1 шт.;

дрожжи, хлопья - 1,5 ст. л.;

соль, перец, куркума - по вкусу;

макароны - 400 г.

Вы, должно быть, удивились тому, что среди ингредиентов нет сыра? Вкус достигается путем смешивания разных компонентов. Они позволят достигнуть необходимых ноток, пишет Fabiosa.ru.

Первым делом отвариваем макароны. Когда они будут готовы, выкладываем в форму для запекания. И дальше начинается самое интересное - приготовление соуса! Вы удивитесь, но в нем задействована даже картошка.

В блендер кладем пять зубчиков чеснока. Туда же добавляем предварительно отварные овощи (морковь, картофель) и немного их бульона. Дальше добавляем молоко, кокосовое молоко, муку, дрожжи, хлопья, соль и перец. Куркуму тоже насыпаем. Ее функция - дать красивый ярко-желтый цвет.

Вы также можете добавить и любые другие специи по вкусу. Например, итальянские травы. Они прекрасно сочетаются с макаронами. Хорошенько взбиваем ингредиенты в блендере. После этого выжимаем в соус немного лимона. Снова взбиваем.