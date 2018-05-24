Родителей предупредили об опасности детских гелей для десен

Дело в том, что многие из таких средств содержат бензокаин – вещество, оказывающее местное обезболивающее действие. Однако у бензокаина есть негативный побочный эффект, представляющий особенную опасность для детей до двух лет. Это вещество способно вызывать метгемоглобинемию – потенциально угрожающее жизни ребенка состояние, связанное с резким нарушением биохимического баланса в крови. Симптомы этого состояния – одышка, вялость, головная боль, учащенное сердцебиение, кожа, губы и ногти ребенка могут стать очень бледными или даже посинеть, пишет Deti.mail.ru.

Хотя вызванное бензокаином осложнение случается довольно редко (по данным FDA, с 2009 по 2017 годы в США зарегистрировано 11 таких случаев у детей младше двух лет, причем в одном случае ребенок погиб), это не отменяет потенциальную опасность гелей, содержащих это вещество. В российских аптеках продается только один вид детского стоматологического геля с бензокаином, еще несколько продуктов содержат анестетик лидокаин, который может вызвать аллергическую реакцию у ребенка.