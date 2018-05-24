Родителей предупредили об опасности детских гелей для десен

Управление по безопасности продуктов и лекарств США (FDA) выпустило предупреждение о том, что некоторые популярные у родителей гели, которыми мажут десны малышей при прорезывании зубов, могут представлять опасность для жизни и здоровья детей.
Дело в том, что многие из таких средств содержат бензокаин – вещество, оказывающее местное обезболивающее действие. Однако у бензокаина есть негативный побочный эффект, представляющий особенную опасность для детей до двух лет. Это вещество способно вызывать метгемоглобинемию – потенциально угрожающее жизни ребенка состояние, связанное с резким нарушением биохимического баланса в крови. Симптомы этого состояния – одышка, вялость, головная боль, учащенное сердцебиение, кожа, губы и ногти ребенка могут стать очень бледными или даже посинеть, пишет Deti.mail.ru.
Хотя вызванное бензокаином осложнение случается довольно редко (по данным FDA, с 2009 по 2017 годы в США зарегистрировано 11 таких случаев у детей младше двух лет, причем в одном случае ребенок погиб), это не отменяет потенциальную опасность гелей, содержащих это вещество. В российских аптеках продается только один вид детского стоматологического геля с бензокаином, еще несколько продуктов содержат анестетик лидокаин, который может вызвать аллергическую реакцию у ребенка.
Американская академия педиатрии вообще не рекомендует пользоваться якобы облегчающими прорезывание зубов гелями ввиду их полной бесполезности, так как нанесенное на десны малыша вещество почти мгновенно смывается с них слюной. Вместо этого американские педиатры советуют родителям давать детям специальные зубные кольца-прорезыватели или просто массировать десны малыша пальцем.