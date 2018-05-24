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  • Анна Курникова показала зажигательный танец с дочерью

Анна Курникова показала зажигательный танец с дочерью

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Анна Курникова

ФОТО: Scanpix

Анна Курникова поделилась с подписчиками своего микроблога видеороликом, на котором танцует вместе с пятимесячной дочкой, сидящей в эргорюкзаке. Примечательно, что танец был исполнен под песню отца маленькой Люси — Энрике Иглесиаса.

В комментариях пользователи Сети умилились забавному видео, а также сделали комплименты 36-летней Анне, которая очень быстро пришла в форму после рождения детей, пишет Deti.mail.ru.

Фанаты Иглесиаса и Курниковой уже имели возможность полюбоваться на детей знаменитостей: спустя месяц после рождения двойняшек пара показала их фотографии в Сети, а позднее в Instagram певца появилось забавное видео, на котором он целует одного из детей.

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