Анна Курникова показала зажигательный танец с дочерью
24 мая 2018 г., 14:33
Анна Курникова поделилась с подписчиками своего микроблога видеороликом, на котором танцует вместе с пятимесячной дочкой, сидящей в эргорюкзаке. Примечательно, что танец был исполнен под песню отца маленькой Люси — Энрике Иглесиаса.
В комментариях пользователи Сети умилились забавному видео, а также сделали комплименты 36-летней Анне, которая очень быстро пришла в форму после рождения детей, пишет Deti.mail.ru.
Фанаты Иглесиаса и Курниковой уже имели возможность полюбоваться на детей знаменитостей: спустя месяц после рождения двойняшек пара показала их фотографии в Сети, а позднее в Instagram певца появилось забавное видео, на котором он целует одного из детей.