Анна Курникова показала зажигательный танец с дочерью

В комментариях пользователи Сети умилились забавному видео, а также сделали комплименты 36-летней Анне, которая очень быстро пришла в форму после рождения детей, пишет Deti.mail.ru .

Фанаты Иглесиаса и Курниковой уже имели возможность полюбоваться на детей знаменитостей: спустя месяц после рождения двойняшек пара показала их фотографии в Сети, а позднее в Instagram певца появилось забавное видео, на котором он целует одного из детей.