Ведущий эксперт по биологии любви объяснила, почему мы изменяем людям, которых любим

И третья формация — привязанность, ощущение покоя и уверенности, которое вы чувствуете к «долгосрочному» партнеру.

«Я думаю, что есть какой-то дарвинистический смысл в этом всем, — продолжает Хелен. — Сексуальное влечение появилось, чтобы мы вышли в мир в поисках партнеров. Романтическая любовь возникла, чтобы силы для спаривания были нацелены на кого-то одного. А привязанность, третья формация мозга, образовалась для того, чтобы мы могли терпеть этого человека достаточно долго и вместе вырастить ребенка».

Проблема заключается в том, что эти три формации мозга — страсть, любовь и привязанность — не всегда взаимосвязаны. Они могут совпадать, конечно. Во время секса может произойти всплеск уровня дофамина, который приводит к влюбленности. В момент оргазма вырабатываются окситоцин и вазопрессин, которые связаны с привязанностью и вызывают ощущение неземного единства с партнером.

И все же случается так, что вы можете испытывать глубокую привязанность к постоянному партнеру, переживать интенсивную влюбленность в кого-то другого и одновременно вожделеть третье лицо. «Если коротко, то мы способны любить нескольких людей одновременно», — подводит итог профессор Фишер. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы можем лежать ночью в кровати и метаться между глубокими чувствами к одному человеку и серьезными романтическими переживаниями относительно другого.

Немного о волшебстве напоследок

«Если честно, я не думаю, что мы созданы для счастья, — напоследок признается профессор. — Мы животные, созданные для размножения. На мой взгляд, наше счастье — плод наших стараний. И я думаю, что тем не менее мы можем строить хорошие взаимоотношения».