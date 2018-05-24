Вы перестанете выливать рисовую воду, если узнаете восемь ее свойств!

Рис всегда был в почете у китайцев - он благотворно влияет на желудок и кишечник, выводит из организма токсины и лишнюю жидкость. И хотя мало кто знает об этом, еще более полезна для здоровья и красоты рисовая вода!
В Азии она давно используется в косметических и оздоровительных целях, рассказывает Health Miracle Ph. Рисовые зерна используются для производства ферментированной воды, которая может использоваться как тонер для лица, кондиционер для волос и напиток для укрепления здоровья, сообщает Adme.ru.
В рисовой воде масса питательных веществ. Всего один стакан в день - и вы буквально наполняетесь здоровьем!
Вот важнейшие преимущества рисовой воды.
Получают рисовую воду путем промывания в воде рисовых зерен или отделения крахмальной жидкости после кипячения риса. Такая вода:
Предотвращает запоры. В рисовой воде масса пищевых волокон, которые регулируют работу кишечника. Также она содержит крахмал, который помогает сбалансировать кишечную флору и способствует росту полезных кишечных бактерий.
Справляется с диареей. Рисовая вода - доступное домашнее средство для лечения диареи у взрослых и детей. Особенно опасная диарея для младенцев, ведь они быстро обезвоживаются, а рисовая вода справится с этими проблемами.
Наполняет энергией. Вода из риса богата углеводами, поэтому является своеобразным энергетиком. Если выпить утром стакан рисовой воды, никогда не почувствуешь слабость.
Предотвращает обезвоживание. Летом тело теряет много жидкости и соли, а рисовая вода восполняет утраченные питательные вещества, уменьшая проявления обезвоживания.
Стимулирует выработку молока у кормящих женщин.
Смягчает и отбеливает кожу. Для ванн лучше всего использовать молотый рис. Сначала молотый рис используется в качестве скраба, а потом как добавка для ванной.
Регулирует температуру тела. Выпейте рисовую воду при повышенной температуре, и она спадет.
Придает мягкость волосам. Рисовой водой можно ополаскивать волосы после мытья.
Как сделать рисовую воду.
Залейте чашку с рисом 3-4 стаканами теплой воды.
Промойте рис до появления крахмальной воды.
Процедите напиток.
Добавьте соль или сахар. Выпейте небольшими глотками.
Также можно приготовить отвар из рисовой муки. Для этого стакан риса перемалывается на кофемолке, заливается литром воды и проваривается в течении 3-5 минут.