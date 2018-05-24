Вы перестанете выливать рисовую воду, если узнаете восемь ее свойств!

В Азии она давно используется в косметических и оздоровительных целях, рассказывает Health Miracle Ph. Рисовые зерна используются для производства ферментированной воды, которая может использоваться как тонер для лица, кондиционер для волос и напиток для укрепления здоровья, сообщает Adme.ru.

В рисовой воде масса питательных веществ. Всего один стакан в день - и вы буквально наполняетесь здоровьем!

Вот важнейшие преимущества рисовой воды.

Получают рисовую воду путем промывания в воде рисовых зерен или отделения крахмальной жидкости после кипячения риса. Такая вода:

Предотвращает запоры. В рисовой воде масса пищевых волокон, которые регулируют работу кишечника. Также она содержит крахмал, который помогает сбалансировать кишечную флору и способствует росту полезных кишечных бактерий.

Справляется с диареей. Рисовая вода - доступное домашнее средство для лечения диареи у взрослых и детей. Особенно опасная диарея для младенцев, ведь они быстро обезвоживаются, а рисовая вода справится с этими проблемами.

Наполняет энергией. Вода из риса богата углеводами, поэтому является своеобразным энергетиком. Если выпить утром стакан рисовой воды, никогда не почувствуешь слабость.

Предотвращает обезвоживание. Летом тело теряет много жидкости и соли, а рисовая вода восполняет утраченные питательные вещества, уменьшая проявления обезвоживания.

Стимулирует выработку молока у кормящих женщин.

Смягчает и отбеливает кожу. Для ванн лучше всего использовать молотый рис. Сначала молотый рис используется в качестве скраба, а потом как добавка для ванной.

Регулирует температуру тела. Выпейте рисовую воду при повышенной температуре, и она спадет.

Придает мягкость волосам. Рисовой водой можно ополаскивать волосы после мытья.

Как сделать рисовую воду.

Залейте чашку с рисом 3-4 стаканами теплой воды.

Промойте рис до появления крахмальной воды.

Процедите напиток.

Добавьте соль или сахар. Выпейте небольшими глотками.