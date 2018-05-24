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  • Фото: «ангел» Victoria's Secret покорила Канны изысканностью

Фото: «ангел» Victoria's Secret покорила Канны изысканностью

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Алессандра Амбросио

ФОТО: ANTONIN THUILLIER / AFP

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио побывала на закрытии Каннского кинофестиваля. По такому случаю она облачилась в изысканный наряд бежевого цвета, усыпанный стразами. Снимки с манекенщицей успели собрать за день сотни тысяч лайков на ее Instagram-странице.

Свой восхитительный образ модель дополнила элегантными босоножками на шпильке и сдержанными аксессуарами, пишет Rus.tvnet.lv.

Алессандра Амбросио

ФОТО: ALBERTO PIZZOLI / AFP

37-летняя манекенщица, которая до недавнего времени являлась одним из «ангелов» Victoria' Secret, в очередной раз доказала, что она в прекрасной форме.

Алессандра Амбросио

ФОТО: NIVIERE/VILLARD/SIPA / NIVIERE/VILLARD/SIPA

Алессандра Амбросио

ФОТО: Instagram / Instagram

Алессандра Амбросио

ФОТО: Array / Daniele Cifalà / MEGA

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