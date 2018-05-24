Почему никогда не стоит бегать за мужчиной

Вы знаете, что этого не стоит делать, потому просто сидите и думаете обо всем. Анализируете все до мелочей: от знаков препинания в его сообщении до времени, которое нужно выждать перед ответом. Нам кажется это важным, тогда как на самом деле это неважно, пишет Happylady.today.

И вот лишь семь причин, почему нужно перестать это делать, перестать фактически бегать за мужчиной, как бы вы сильно в него не влюбились:

1. Это ни к чему не приведет.

Когда вы встретите подходящего человека, вам не нужно будет бегать за ним, потому что у вас будет взаимное желание быть вместе. Ваши миры изменятся, и теперь вы пойдете вместе в одном направлении. Иначе вы просто тратите время на то, чтобы пытаться заставить кого-то влюбиться в вас.

2. Вы начинаете забывать об остальных людях в вашей жизни.

Вы упускаете драгоценные воспоминаниями с друзьями и семьей, пытаясь создать незабываемые воспоминания с временным увлечением. Никогда не забывайте о тех, кто навсегда в вашей жизни, безусловно.

3. Вы предлагаете свое сердце тому, кто не заслуживает его.

4. Вы тратите свою энергию на что-то мимолетное, а не долговечное.

5. Вы начинаете забывать то, что было и является для вас важным.

Вы мечтали о чем-то другом и надеялись на что-то лучшее, а теперь вы сидите и ждете его смс в 2 часа ночи.

6. Вы сводите себя с ума.

Этот звук сообщения на телефоне – ваш самый большой ночной кошмар и одновременно самое большое счастье. Вы думаете, что это вы ведете с ним игру, но на самом деле вы опасно играете со своим сердцем.

7. Вы гонитесь за человеком

Вместо того, что позволить жизни идти так, как она идет. Хватит анализировать каждое пьяное сообщение, оставьте все на волю судьбы. Пусть все идет так, как идет, без объяснений.