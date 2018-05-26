Магия ароматов: какие ноты помогут на собеседовании, свидании и тренировке

Погружаемся в ароматное море вместе с парфюмерным экспертом Ангелиной Вангор, которая считает, что эффективность в офисе, спортзале и во время романтической встречи зависит напрямую от твоего запаха, пишет Lady.mail.ru.

Чтобы легче вставать по утрам

Да, кофе приходит на ум быстрее всего. Но в то же время именно этот аромат ты слышишь слишком часто, и не всегда он связан с необходимостью быстро встать, например, ты не торопясь пьешь кофе на выходных или встречаешься в кофейне с друзьями. Попробуй что-нибудь новенькое, например, розмарин (можно послушать аромат, оставленный у кровати, или использовать во время душа шампунь или гель с нужной композицией). Свежий, чуть горьковатый и насыщенный, он идеален для того, чтобы начать свое утро эффективно.

Чтобы быть активнее во время тренировки

Если на спорт ты отправляешься во время обеда или вечером, после работы, то твоя батарейка уже близка к тому, чтобы сесть. Сильно уставшим на помощь придет лимон — его даже советуют вдыхать дальнобойщикам во время долгих поездок, чтобы они не засыпали за рулем.

Чтобы быть собраннее

Важная встреча с коллегами, пресс-конференция, онлайн-трансляция свадьбы Меган Маркл и принца Гарри— накал страстей во время таких мероприятий обычно превышает все допустимые нормы пора посылать сигналы бедствия. Под влиянием адреналина некоторые становятся «энерджайзерами», а некоторые впадают в ступор.

В качестве «таблетки» от страха часто рекомендуют шоколад, но после мгновенного ощущения бодрости наступает расслабление, а это абсолютно не то, что нужно, если речь идет о долгом событии. А вот нота зеленого яблока пролонгирует успокаивающее действие, за которым последуют спокойствие и уверенность в своих силах.

Чтобы не провалить собеседование

А вот ситуация чуть посложнее — ты на экзамене или собеседовании, которые требуют не только концентрации, но и готовности отражать вопросы противника собеседника. Чуть резкий аромат мяты или перца в придачу к свежему грейпфруту сделают свою работу, эти ингредиенты знамениты своим умением приводить чувства и мысли испытуемого в порядок.

Чтобы произвести положительное впечатление