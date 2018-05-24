Макияж на лето 2018: главные тенденции

Садись и записывай, чтобы летом быть в тренде!

Влажный макияж. В 2018 году летом в моде будет макияж, который выглядит, словно ты вышла из спортзала. Это новая техника, которая позволяет выглядеть максимально здорово, свежо. Такого эффекта можно добиться с помощью увлажняющих продуктов. Также на помощь придут хайлайтер, мерцающая сыворотка или пудра, но обязательно с кремовой текстурой, пишет Lady.tochka.net.

Массивные стрелки. Возможно, такой макияж будет тяжеловат для повседневного макияжа, но вот если ты собралась на вечеринку или другое мероприятие, массивные стрелки - твой вариант. А как нарисовать идеальные стрелки с первого раза, читай тут.

Голубые тени. Небесно-голубые тени сразу напомнят тебе об отдыхе и безмерном море, которое как никогда популярно летом. Для классического и стандартного макияжа можешь использовать оттенки голубых тонов, нанося их на подвижное веко. А вот для более эффектного макияжа используй лайнер в синих или голубых тонах.

Макияж без макияжа. Такой тренд как никогда набирает популярность летом. Не хочется наносить макияж, но нужно выровнять тон и придать лицу сияние? Тогда используй увлажняющую сыворотку, легкий ВВ-крем, хайлайтер, немного туши, румян и гель для бровей.

Макияж в персиковых оттенках. Чтобы подчеркнуть свой бронзовый загар визажисты рекомендуют использовать легкий персиковый оттенок в макияже: на веки, в качестве румян и бронзатора. А легкий влажный финиш губ с персиковым оттенком придаст образу свежесть.