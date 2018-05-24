Как бороться с токсикозом

Беременность – удивительное состояние, наполненное радостным ожиданием малыша, новыми эмоциями и ощущениями. Однако этот период может существенно омрачаться токсикозом, пишет Lady.tochka.net.

Токсикоз при беременности – это следствие гормональных изменений, которые происходят с женским организмом в первые три месяца, когда у будущего малыша идет формирование основных органов и системы.

Тошнота считается непременным спутником беременности, и лишь немногим женщинам посчастливилось избежать ее в ожидании ребенка. Утешает только то, что ко второму триместру неприятные симптомы обычно проходят. Но как справляться с плохим самочувствием до этого срока и как понять, нужна ли будущей маме медицинская помощь?

Токсикоз – состояние, возникающее в самом начале беременности, когда женщина испытывает некоторые неприятные ощущения, главное из которых – тошнота.

Эти события – норма, лечение будущим матерям требуется в тех редких случаях, когда женщина не может пить и есть, и наступает обезвоживание.

Чтобы легче переносить тошноту, есть нужно часто и маленькими порциями, больше отдыхать и гулять.

Некоторым будущим матерям помогают определенные продукты или запахи.

Токсикоз – это не болезнь (за исключением тяжелых случаев), поэтому лечить его не нужно. Однако облегчить свое состояние можно, если опытным путем подобрать продукт, который поможет унять тошноту. У кого-то она уменьшается с помощью лимона или соленых овощей, кому-то помогают определенные запахи – например, эфирных масел.

Конечно, нужно пересмотреть свой распорядок дня. Если тошнота беспокоит беременную женщину сильно, имеет смысл взять на работе больничный и хорошенько отдохнуть.

Будущей матери очень важно правильно отдыхать – не стоит переутомляться, особенно в первом триместре. Нужно обязательно ходить гулять, не меньше двух часов в день, а лучше больше.

Есть желательно небольшими порциями и почаще, каждые 2-3 часа. Завтракать лучше в постели: после пробуждения нужно сначала поесть, потом немного полежать и только потом вставать.

Комнату, где спит будущая мама, нужно проветривать почаще, а еще лучше – спать с открытым окном. Свежий воздух уменьшает неприятные ощущения.

Не стоит принимать лекарства без назначения врача, это предостережение касается и средств народной медицины, ведь далеко не все травы полезны будущим матерям. Даже если тебя беспокоит легкий токсикоз, лучше проконсультироваться с врачом.