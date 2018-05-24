Пять распространенных ошибок при создании образа на выпускной

Сколько не старайся, все равно продумать образ на выпускной вечер невозможно до конца. Чтобы не превратиться на выпускном вечере в Золушку без туфельки, но с тыквой, узнай самые типичные ошибки, которые ты можешь допустить, подбирая образ на выпускной, пишет Lady.tochka.net.

Блестки и букли. Забудь об этом! Во-первых – сейчас это немодно, и ты будешь выглядеть будто из XVIII века. Во-вторых, от всех вертушек и завитушек, большого количества лака, спрея и мусса, заколочек и резиночек у тебя очень быстро разболится голова, и праздник перестанет быть веселым. Ты будешь думать только о том, чтобы поскорее "разобрать халабуду" на голове.

Платье. Платье на выпускной не должно быть слишком откровенным и провокационным. Сейчас в моде естественность, и главная задача твоего наряда – подчеркнуть женственность и молодость. Подбирай платье по фигуре и постарайся сделать так, чтобы оно тебя не старило. Убедись, что платье хорошо село и тебе в нем удобно, а все интимные места остаются закрытыми при ходьбе, во время сиденья и танцев.

Корсеты, обилие страз. Стилисты напоминают, что все это остается в прошлом, как и глубокие декольте. Хватит поражать и провоцировать окружающих на негатив. Стиль и мода – не всегда оголенность.

Маникюр и макияж. Не стоит использовать слишком яркие и броские цвета и оттенки. Тебе лучше сразу отказаться от неоновых оттенков. Хит весеннего и летнего сезонов 2018 года – пастельные оттенки в макияже. Все проявления пастельного и бежевых тонов подчеркнут твою естественность.