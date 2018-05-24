Ану Саагим о красоте и молодости: найдите себе хорошего дерматолога!

«Сегодня, благо, можно и не ложиться под скальпель, - говорит Ану. – Лучше найдите себе дерматолога: ни косметолога, ни массажиста, а именно дерматолога с высшим образованием, который знает все о структуре кожи. Такие люди творят чудеса!»