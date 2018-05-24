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Ану Саагим о красоте и молодости: найдите себе хорошего дерматолога!

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Ану Саагим

ФОТО: Karli Saul/SCANPIX

Всегда молодая, стройная и сияющая Ану Саагим рассказала в интервью, какие процедуры красоты она делает.

«Сегодня, благо, можно и не ложиться под скальпель, - говорит Ану. – Лучше найдите себе дерматолога: ни косметолога, ни массажиста, а именно дерматолога с высшим образованием, который знает все о структуре кожи. Такие люди творят чудеса!»

Кроме того, Ану Саагим собирается вместе с визажистом Рэет Хярмат открыть сайт, где они будут давать советы о макияже.

Ану Саагим и Реэт Хярмат

ФОТО: Facebook Ану Саагим

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