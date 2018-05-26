Французская диета: как похудеть на восемь килограммов за две недели и не ощущать голода

Французская диета — это система питания, которая рассчитана на две недели строгого питания. Она гарантирует потерю безопасную потерю веса до восьми килограммов (то есть, без возвращения потерянного веса), пишет Хочу.

Главным преимуществом французской диеты является ее низкое количество калорий сбалансированность рациона. Как мы уже говорили, важно соблюдать четко прописанное меню питания. В противном случае, все усилия будут напрасны.

Так, главными продуктами в системе питания французской диете являются рыба, яйца, диетическое мясо, овощи, фрукты, зелень и ржаной хлеб. Категорически запрещены другие хлебные и кондитерские продукты, соки, соль (маринованные огурцы тоже под запретом), алкоголь и сахар.

Французская диета: меню

Как мы уже говорили, рацион четко прописан. Твое меню на две недели, если ты решила выбрать французскую диету выглядит следующим образом.

Первый день

На завтрак несладкий кофе, на обед салат из помидора, листьев салата и двух вареных яиц. На ужин салат со 100 грамм нежирного варенного мяса (говядиной) и листьями салата.

Второй день

На завтрак несладкий кофе и немного ржаного хлеба. На обед сто грамм вареной говядины, а на ужин салат из 100 грамм вареной колбасы и листьев салата.

Третий день

На завтрак несладкий кофе и немного ржаного хлеба. На обед среднюю порцию жареной на растительном масле морковки, один помидор и мандарин. На ужин салат с вареной колбасой (сто грамм), два вареных яйца и листья салата.

Четвертый день

На завтрак несладкий кофе и немного ржаного хлеба. На обед среднюю свежую морковь, сто грамм сыра и яйцо. На ужин фрукты и стакан кефира.

Пятый день

На завтрак свежую морковь с фрешем из одного лимона. На обед помидор и сто грамм вареной рыбы. На ужин сто грамм вареной говядины.

Шестой день

На завтрак несладкий кофе. На обед сто грамм вареной курицы и листья салата, на ужин сто грамм вареной колбасы.

Седьмой день

На завтрак несладкий зеленый чай, на обед сто грамм вареной говядины и один апельсин. На ужин сто грамм вареной колбасы.

Восьмой день

На завтрак несладкий кофе, на ужин салат из помидора, двух вареных яиц и листьев салата. На ужин салат с нежирным мясом и листьями салата.

Девятый день

На завтрак несладкий кофе и кусочек ржаного хлеба. На обед сто грам вареной говядины, а на ужин салат с вареной колбасой (100 грамм) и листья салата.

Десятый день

На завтрак несладкий кофе и кусочек ржаного хлеба, а на обед среднюю порцию жареной на растительном масле морковки, один помидор и апельсин. На ужин салат с вареной колбасой (сто грамм), два вареных яйца и листья салата.

Одиннадцатый день

На завтрак несладкий кофе и кусочек ржаного хлеба, на обед свежая морковь, сто грамм сыра и яйцо. На ужин фрукты и стакан кефира.

Двенадцатый день

На завтрак среднюю свежую морковь и фреш лимона. На обед помидор и сто грамм вареной рыбы. На ужин сто грамм вареной говядины.

Тринадцатый день

На завтрак несладкий кофе, на обед сто грамм вареной курицы и лист салата, на ужин сто грамм вареной говядины.

Четырнадцатый день

На завтрак несладкий зеленый чай, на обед сто грамм вареной говядины и один мандарин, на ужин сто грамм вареной колбасы.

Плюсы и минусы