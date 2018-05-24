Давай просто полежим: асексуальность и фригидность

По сути, секс — это нормально. Ровно так же нормально, как и его отсутствие. Кому-то нравится шоколад, кому-то нет, но мы не обязаны есть то, что не любим, ведь правда?

К тебе приходит подруга и после второй бутылки вина, вдруг признается, что мечтает спать с мужем в отдельных комнатах. Ты в недоумении, мол, вон какой у нее Сережка: красавец, начитанный, вежливый, спортивный. Что же с подругой не так? Для того, чтобы перестать осуждать всех вокруг необходимо разобраться в терминах, пишет Хочу.

Во-первых, секс — это совокупность психических реакций, установок и поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения человека (а не предмет гордости или тема разговоров на девичнике). В свою очередь, половое влечение — это стремление к половой близости.

Кто такие асекскуалы

Асексуалы — люди, которые не испытывают главного аспекта предстоящего физического контакта — полового влечения. Асексуальностью не является осознанное половое воздержание при наличии влечения. Так же, асексуальность не имеет никакого отношения к отсутствию желания иметь детей. Некоторые асексуалы могут заниматься сексом для того, чтобы завести ребенка. Другие же отдают предпочтение усыновлению или искусственному оплодотворению.

Асексуалы частенько вызывают подозрения — многие люди не верят в отсутствие влечения и считают их латентными гомосексуалистами, которые просто не открыли в себе тягу к однополой любви.

Асексуалы могут испытывать оргазм при половом акте. Просто им секс не интересен в принципе.

Известный асексуал — Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Забавно, что об отсутствии у Холмса романтических пристрастий писал и Артур Конан Дойль.

Важно помнить

Асексуальность — не болезнь. Ее с легкостью можно назвать одним из видов сексуальной ориентации, хотя до сих пор в научном мире ведутся дебаты по поводу включения этого термина в классификацию. Асексуальность редко может быть связана с психологическими травмами детства, или же навязываться обществом («Секс — это плохо. Можно подхватить заболевания, передающееся половым путем и т.д.»). На самом деле, если причина все-таки существует, ты — не асексуал. Переходим к следующему пункту.

Фригидность. Суть, причины

Гиполибидемия (в простонародье фригидность) — тоже предполагает отсутствие полового влечения или его потерю. Тем не менее, в отличие от асексуальности, гиполибидемию относят к ряду сексуальных дисфункций (расстройств основных проявлений сексуальности). В результате различных травм (как физических, так и психологических) операций и других воздействий (радиации, например), человек теряет способность возбуждаться и испытывать удовольствие от воздействий на эрогенные зоны. В рамках фригидности рассматривают и аноргазмию — неспособность испытывать оргазм.

Основные причины фригидности:

чрезмерно строгое воспитание;

регулярная практика прерванного полового акта между партнерами;

неуверенность в прочности отношений;

боязнь огласки связи с партнером;

отвращение к нему, страх сексуальной близости из-за нежелания забеременеть или заразиться венерическими заболеваниями;

стрессовые ситуации: болезненное лишение девственности, изнасилование, увиденный кем-то половой акт.

Хороший специалист в сфере психологии с легкостью поможет решить проблему фригидности, в то время как асексуальность невозможно лечить. Отсутствие секса не делает человека «ненормальным» или «больным». Если это осознанный выбор или психологическая установка, не стоит бороться или уговаривать человека что-то изменить.