Пять диет, которые стоит попробовать этим летом

А так, как большинство фруктов и овощей на 90% состоят из воды, вы еще и напитаете организм влагой изнутри. При всех плюсах таких диет, мы не советуем ими сильно увлекаться. Как и любые другие диеты, фруктовые и овощные создают дефицит белка и полезных жиров в организме. Поэтому лучше не сидеть на таких диетах дольше пяти-семи дней. И максимум — дважды за лето, пишет Хочу.

1. Капустная диета

Продолжительность: 7-10 дней

Результат: минус 3-7 кг

Одна из самых популярных овощных диет. На капустной диете разрешается есть сколько угодно капусты. К тому же, вы можете чередовать и комбинировать всевозможные виды капусты. Белокочанная, брюссельская, пекинская, цветная или брокколи — все засчитывается! Диета состоит из завтрака, обеда и ужина.

Завтрак: кофе или зеленый чай без сахара.

Обед: капустный салат с добавлением 1 ч.л. растительного или оливкового масла, или капустный суп. Допускается добавление 200г отварного (или парового) мяса или рыбы.

Ужин: салат из свежей или квашенной капусты, 200г мяса или рыбы.

В перерывах между основными приемами пищи нужно есть исключительно капусту. Можете ее употреблять сколько угодно в течение дня. За два часа до сна можно выпить стакан обезжиренного кефира.

2. Банановая диета

Продолжительность: 3-7 дней

Результат: минус 3-6 кг

Банановая диета — одна из самых мягких монодиет, которая к тому же еще и очень вкусная. На этой диете можно сидеть даже тем, у кого есть какие-либо проблемы с желудком или кишечником. Учеными было доказано, что бананы стимулируют выделение слизи в желудке, которая защищает стенки эпителия желудка от повреждений.

Особого расписания приемов пищи у банановой диеты нету. За день вы можете употреблять 1,5 кг бананов. Второй вариант — подключить к банану молоко или кефир и употреблять за день 1 кг бананов и 1 кг молока/кефира. Помимо молока или кефира, можете пить воду и чай без сахара. Чередуйте продукты как хотите: можете на завтрак употреблять бананы, на обед — молоко, или чередовать по дням: один день — бананы, второй — молоко и т.д.

3. Арбузная диета

Продолжительность: 5-7 дней

Результат: минус 3-5 кг

Такая диета отлично подойдет для тех, кто обожает эту ягоду. Параллельно с потерей веса вы почистите свой организм и выведете застоявшуюся воду и шлаки из организма. Арбузная диета дает большую нагрузку на почки и мочегонную систему, поэтому не рекомендуется тем, у кого проблемы с ними. Выбирайте только качественные арбузы, потому что риск превратить арбузную диету в нитратную очень велик.

Рацион арбузной диеты прост. Все, что вам нужно — ежедневно употреблять только арбуз с расчётом 1 кг ягоды на 10 кг вашего веса. Есть арбуз можно в любое время. Можете к каждому приему пищи добавить пару кусочков ржаного хлеба. Старайтесь прислушиваться к своему организму и употреблять столько арбуза, сколько ему нужно. Лишние килограммы будут уходить постепенно. Вместе с нормализацией обмена веществ, ваш организм очистится от шлаков и токсинов.

4. Овощная диета

Продолжительность: 7 дней

Результат: минус 7-8 кг

Эта диета прекрасна тем, что вы можете самостоятельно подбирать любимые овощи. Кроме них, в меню диеты входят фрукты и молоко.

Завтрак: салат из свежих овощей с добавлением зелени и 1 ч.л. масла. Можно добавить фрукты.

Обед: овощной суп с добавлением зеленого горошка, фрукты.

Ужин: рагу из овощей, фрукты.

В перерывах между приемами пищи употребляйте отварную цветную капусту со стаканом томатного сока. Второй вариант — фруктовый салат со стаканом молока.

5. Фруктово-ягодная диета

Продолжительность: 5-7 дней

Результат: минус 5-7 кг

Основу рациона этой диеты, как вы уже догадались, составляют фрукты и ягоды, которые разбавляются молоком, твердым сыром и овсянкой. Ниже — примерное меню фруктово-ягодной диеты.

Завтрак: овсянка на воде с фруктами и ягодами, чай.

Обед: молочный коктейль с фруктами и ягодами, творог (100 г).

Ужин: фруктово-ягодный коктейль с кефиром, нежирный твердый сыр (50 г).