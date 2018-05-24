Как осветлить потемневшую кожу на внутренней части бедер? Шесть эффективных средств, которые легко приготовить в домашних условиях

Если ваша кожа на бедрах изменила цвет, и это вас беспокоит, то существует несколько домашних средств, способных ее осветлить. Но следует помнить: если натуральные ингредиенты или безрецептурные препараты неэффективны, проблема, скорее всего, требует профессионального обследования, пишет Fabiosa.ru.

Шесть домашних средств для темной внутренней поверхности бедер

Если вы хотите осветлить темные участки на внутренней стороне бедер, чтобы оттенок кожи не отличался от остальной поверхности ног, можете попробовать следующее:

1. Лимонный сок

Лимонный сок — это натуральное осветляющее средство, которое можно использовать отдельно или вместе с другими ингредиентами. Вот несколько способов его применения:

Выжмите сок из половины лимона, промокните в него ватный диск и протрите им нужную область. Оставьте на 20 минут, а затем смойте водой. Это средство не рекомендуется тем, у кого чувствительная кожа.

Если у вас чувствительная кожа, следуйте указанной выше инструкции, но разбавьте лимонный сок равным количеством воды.

Смешайте 2 ст. л. кокосового масла и сок из половины лимона. Протирайте этой смесью внутреннюю поверхность бедра в течение нескольких минут и оставьте высыхать на 15-20 минут. Затем промойте водой.

Повторяйте процедуру каждый день.

2. Картошка

Картофель — лучшее решение для людей с чувствительной кожей. Существует несколько методов использования этого овоща, чтобы избавиться от темных пятен между ногами, но вот самый простой:

нарежьте картошку на кружочки;

приложите их к нужной области;

оставьте примерно на 20 минут, чтобы впитался сок;

ополосните бедра водой.

Повторяйте процедуру ежедневно.

3. Алоэ вера

Алоэ вера хорошо помогает людям, у которых темные участки на бедрах появляются из-за трения. Оно будет питать и увлажнять кожу, и вот как его использовать:

выдавите сок из нескольких листьев алоэ вера;

нанесите его тонким слоем на нужную поверхность;

нет необходимости смывать сок. Однако вы можете сделать это, если ноги остались липкими.

Применяйте средство каждый день.

4. Йогурт

Йогурт увлажняет и питает кожу, а также может ее немного осветлять. Вот как нужно использовать этот продукт:

возьмите обычный йогурт и нанесите на потускневшую область;

массирующими движениями вотрите его в кожу и оставьте на 15 минут;

затем смойте водой.

Это средство подходит для ежедневного использования.

5. Овсянка

Овсянка действует как натуральный скраб и выравнивает цвет потемневших участков на бедрах. Используйте ее следующим образом:

возьмите 2 ст. л. овсянки и добавьте небольшое количество воды;

аккуратно протрите полученной смесью нужные участки;

оставьте массу на 20 минут;

смойте водой.

Если вместо воды к овсянке вы добавите томатный сок, то смесь получится еще более эффективной. Это средство используйте ежедневно или через день.

6. Пищевая сода

Пищевая сода поможет в борьбе с проблемой, но только если у вас не чувствительная кожа. Вот как ее нужно применять:

2 ст. л. пищевой соды разведите в небольшом количестве воды, чтобы образовалась густая кашица;

нанесите смесь на потемневшие участки кожи и легонько помассируйте;

оставьте средство на 15 минут, а затем смойте водой.

Применяйте дважды в неделю.