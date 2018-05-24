Всему свое объяснение: десять истинных причин семейных конфликтов

Мы решили разобраться, чего же на самом деле хочет один партнер от другого, когда кричит, плачет или даже бьет посуду.

Представляем вашему вниманию десять истинных причин семейных конфликтов.

1. Несоблюдение договоренностей

Он обещал прийти домой в 8 и вместе посмотреть кино, но задержался на работе. Дома скандал. Жена рыдает и не хочет ничего слышать.

Договоренность — это островок стабильности в нашем непостоянном мире. Нарушение договоренностей вызывает тревогу и недоверие, воскрешает в памяти обиды и болезненные переживания из детства, где, возможно, часто обманывали.

2. Нарушение негласных правил

Множество правил в семье являются негласными и приняты супругами, что называется, по умолчанию. Например, муж и жена не договариваются о том, что каждый из них всегда ночует дома, но если муж однажды не придет ночевать без предупреждения, то дома его будет ждать скандал. Если супруг попробует сказать возлюбленной, что ни о чем таком не договаривался, она, скорее всего, ответит, что это и так ясно и не требует договора.

У каждого из партнеров существуют свои негласные правила, принесенные из их родительских семей. Постарайтесь "легализовать" их и перевести в договоренности.

3. Ревность

Истинной причиной этого чувства чаще всего оказывается недостаток тепла, внимания, заботы и признания. Партнер, которому всего этого хватает или даже в избытке, не станет закатывать сцены ревности.

4. Недостаток интима

Скандалы и ссоры по этому поводу нередки во многих семьях. Для некоторых мужчин, к сожалению, секс — это единственная форма близости, на которую они способны. Такие личности чаще всего были воспитаны на ложных идеалах мужественности, в которых нет места нежности и душевности. Для женщин же секс порой представляет собой единственную возможность получить от мужчины подтверждение своей женственности, признание своей привлекательности. В семьях, где супруг скуп на нежные слова и прикосновения, это еще и единственное выражение любви партнера.

5. Отсутствие заботы и поддержки

Если в семье один из партнеров постоянно заботится о другом, берет на себя все сложности быта, старается во всем угодить супругу и не получает ничего взамен, скорее всего, пара находится в зависимых отношениях. Один партнер уверен, что другой никуда от него не денется и не видит смысла в том, чтобы как-то стараться для него.

6. Отсутствие свободы

Иногда один из супругов борется со вторым, чтобы отвоевать себе больше личного пространства, свободного от семьи времени, а также возможности иметь собственных друзей или хобби. Второй же пытается удержать партнера и усилить над ним контроль. В итоге один убегает, а другой догоняет.