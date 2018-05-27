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Как похудеть с помощью обычной воды

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Вода. Иллюстративное фото.

ФОТО: Rui Vieira/PA Wire/PA Images/Scanpix

Эффективное снижение веса невозможно без нужного количества жидкости в организме.

О том, что похудеть без употребления воды невозможно, заявила фитнес-тренер Анита Луценко, пишет Medikforum.ru.

«Привыкайте пить воду! Привычка выпивать дневную норму чистой негазированной воды ускоряет метаболизм и позволяет худеть», - отметила Луценко.

Фитнес-тренер поделилась рекомендацией о том, как правильно рассчитать нужное количество жидкости, отталкиваясь от своих физических показателей. Чтобы вычислить индивидуальную норму, надо умножить 40 мл на свой вес в килограммах, подсказала эксперт. Половину полученного объема должна составлять чистая питьевая вода, половину – другие источники жидкостей: фрукты, овощи, супы, чаи, соки и так далее.

Также обязательным для похудения правилом специалист считает употребление 300 миллилитров теплой воды каждое утро. Следуя этому ритуалу, можно добиться ускорения обмена веществ и активного очищения организма, говорит Луценко.

«Нельзя пить очень холодную воду - она ухудшает пищеварение и разжигает аппетит», - заметила фитнес-тренер.

Специалист подчеркнула, что питье воды является прекрасным способом покончить с привычкой употреблять в течение дня ненужные организму продукты , а, значит, и дополнительные калории, а также в целом приучить себя есть меньше.

«Хочется есть? Сначала выпей воды!» - таким советом она подытожила перечень своих рекомендаций.

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