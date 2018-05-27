Четыре самых важных аспекта для желающих увеличить грудь

1. Увеличение груди может изменить жизнь. Многие пациентки ощущают большую уверенность в себе после увеличения груди. Им теперь идет сексуальная одежда, а тело обретает правильные пропорции. Некоторые женщины достигают пропорций, которых у них никогда не было, а другие восстанавливают давно утраченное из-за беременности, потери веса или старения. Способность контролировать собственное тело воодушевляет, но важно иметь реалистичные ожидания. Обязательно обсуждайте цели операции с пластическим хирургом, пишет Medikforum.ru.

2. Срок службы грудных имплантов не бесконечен. Даже самые современные грудные импланты не предназначены для ношения пожизненно. Их срок службы ограничен, поэтому настраивайте себя на еще одну хирургическую операцию в будущем по их извлечению или замене. Довольно часто причинами подобных операций являются изменения, связанные с беременностью и весом, дефекты имплантов, их уплотнение и смена размера или формы.

3. Не все «пластические хирурги» являются настоящими пластическими хирургами. Даже самый опытный пластический хирург не может дать стопроцентную гарантию успеха будущей операции, но все-таки лучше выбирать специалистов, имеющих соответствующие лицензии и опыт работы. Диплом профессионального пластического хирурга, а также заслуживающие доверия (не рекламные) отзывы пациентов будут надежной гарантией настоящего профессионала. Желательно, чтобы он состоял в специальных ассоциациях и сообществах, объединяющих пластических хирургов.