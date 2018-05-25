Рис превращается в исключительно вредный продукт

Рис является источником витаминов группы В, белка и других ценных для организма нутриентов. Однако новое исследование риса, который был собран на экспериментальных плантациях в Китае и Японии, показало: уже сегодня рисовая крупа значительно обеднена витаминами в сравнении с прошлым, и примерно через два десятилетия может полностью лишиться и нынешнего, более скудного состава полезных свойств, пишет Medikforum.ru.

«Рис начал терять полезные элементы. Заметно уменьшилось содержание витаминов B1, B2, B5 и B, количество белка уменьшилось по сравнению со стандартом на 10,3%, железа - на 8%, цинка стало меньше на 5,1%», - приводится мнение ученых в издании «Ридус».

Согласно данным исследователей, на сегодняшний день у 600 миллионов человек рис входит в ежедневный рацион и является в общем основным продуктом питания. То, что в рисе падает содержание полезных веществ, может стать в будущем очень серьезной проблемой для экономики и культуры питания в целом ряде стран.

По мнению научных специалистов, жители этих стран могут иметь в связи с этим серьезные неприятности со здоровьем. Они напомнили, что грозящие окончательно исчезнуть в рисе витамины группы B участвуют во всех видах обменных процессов человеческого организма, регулируют рост и восстановление клеток, а дефицит некоторых из них приводит к нарушениям эмоционального и когнитивного порядка.

Рис теряет свои полезные свойства из-за влияния ухудшающейся экологии, убеждены авторы проекта. Из-за глобального потепления концентрация углекислого газа в атмосфере постепенно увеличивается, - именно это обстоятельство, как показала эксперимент, пагубно действует на рис.