Если вы никак не можете похудеть, возможно, все дело в дефиците витамина D!

Исследователи из Нидерландов обнаружили, что люди с избыточным весом и большой жировой прослойкой на животе имеют более низкий уровень витамина D по сравнению с теми, у кого жира меньше, сообщает Newsweek.

Что означает, что люди с избыточным весом страдают от недостатка витамина D и связанных с ними состояний, считают ученые. Если гипотеза будет доказана, то жизнь страдающих ожирением людей может кардинально измениться, передает Lifter.com.ua.

Витамин D образуется в организме от солнечного света, а также присутствует в таких продуктах, как говяжья печень, сыр, яичные желтки, грибы. Его много в жирной рыбе - например, в тунце, скумбрии и лососе.

Организм нуждается в витамине D для усвоения кальция, а дефицит может привести к нарушениям плотности костной ткани. Последние данные свидетельствуют о том, что недостаток может играть роль в развитии инфекций дыхательных путей, аутоиммунных и сердечных заболеваний.

Команды из Медицинского центра Университета VU в Амстердаме и Медицинского центра Лейденского университета обследовали более 6 600 человек в возрасте от 46 до 65 лет, многие из которых страдали ожирением. В исследовании участвовали 2 580 из них.

Они обнаружили, что низкий уровень витамина D связан с избыточным весом и брюшным жиром у женщин, а также с большим количеством абдоминальных и печеночных жиров у мужчин.

Команда ученых не знает наверняка - ожирение вызывает дефицит витамина D или недостаток вещества заставляет организм накапливать жир на животе. Но предлагает людям с лишним весом проверить уровень витамина D и скорректировать его нехватку.