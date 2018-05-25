Десять важнейших правил посещения новорожденного

1. Помните, что речь идет о них, а не о вас.

Вами движет любовь, когда вы собираетесь в гости к молодой матери, но.. Прежде всего она должна сообщить удобное ей время для визита. Помните, что она может не иметь сил и настроения общаться и развлекать вас именно сейчас, пишет Lifter.com.ua.

Это подводит вас к следующему пункту:

2. Не обижайтесь!

Она любит вас и ценит ваше внимание, но может просто не быть готова к визиту, и это не должно вас огорчать. Дайте ей понять, что не будете огорчены, если визит не состоится.

Каждая женщина по-своему переживает послеродовой период. Некоторые жаждут общения, а другие переходят в режим гибернации.

3. Сначала позвоните.

Всегда звоните перед приходом. В крайнем случае, отправьте СМС, что вы в пути, даже если вы запланировали спонтанный визит, и она не против. Она может спать или кормить ребенка, и ей надо хоть 15 минут, чтобы привести себя в порядок.

Да, кстати, не забудьте предложить помощь с покупками.

4. Не идите с простудой.

Сейчас она, вероятно, очень боится микробов, как и большинство мам новорожденных. И не зря. Новорожденные не имеют иммунитета, поэтому даже небольшая инфекция может оказаться проблемой.

Вот как вы можете помочь:

Не посещайте, если вы больны или были в кругу больных людей.

Не приводите своих детей, даже если они не болеют. Дети - маленькие переносчики всяких заразных микроорганизмов.

Мойте руки, как придете. Не ждите, пока вас попросят сделать это, просто сразу идите и мойте руки.

Не целуйте ребенка. Знаю, знаю! Так трудно не приласкать это маленькое чудо! Но избегайте соблазна.

5. Принесите еду!

Ничто так не говорит о вашей любви, как пицца или лазанья.

Убедитесь, что вы знаете ее диетические ограничения или антипатии, а затем идите и несите! Неплохо также принести еду, которую можно заморозить, так как молодой матери некогда готовить.

6. Будьте полезны.

Вот несколько идей:

Предложите подержать ребенка, чтобы она могла вздремнуть или принять душ;

Сходите в магазин;

Выгуляйте собаку;

Поиграйте со старшим ребенком;

Помогите с уборкой.

7. Не задавайте неудобных вопросов.

Молодые матери могут быть излишне чувствительными и могут воспринимать вопросы, которые вы задаете, как осуждающие, даже не осознавая этого.

Вместо: «Ты кормишь грудью?» Попробуйте: «Он выглядит сытым!»

Вместо: «Он еще не спит ночью?» Попробуйте: «Я помню, как я уставала после родов. Дай мне знать, если ты хочешь вздремнуть!»

Вместо этого: «Ты уже любишь его?» Попробуйте «Что ты чувствуешь, глядя на него?»

Этот последний нюанс действительно важен - не все мамы сразу влюбляются в младенцев. И они могут испытывать депрессию и беспокойство, которые мешают ее связи с ребенком. Ваши ожидания совершенной картины могут заставить ее чувствовать себя виноватой и грустной.

Вместо этого спросите ее с искренним беспокойством, как она себя чувствует. Сообщите ей, что вы - тот человек, который всегда рядом, если ей нужна поддержка. Если она скажет вам, что у нее депрессия, попросите ее немедленно обратиться к врачу.

8. Не критикуйте ее дом или фигуру.

Последнее, о чем она думает сейчас - это о неубранном доме или мокрой от молока майке. Поэтому лучше не комментировать немытую посуду и ее взъерошенные волосы.

9. Не комментируйте ее решения.

Не давайте советов, как бы опытны вы не были. Как кормить ребенка, выходить ли на работу - все это настолько личное, что лучше не обсуждать без ее личного желания.

10. Не засиживайтесь!

Не затягивайте визит, даже если было весело. Ей нужно спать, кормить ребенка или смотреть сериал - не важно. Обязательно дайте ей такую возможность.

Приходите через несколько недель.