Десять важнейших правил посещения новорожденного

У близких вам людей появился малыш, и вы очень хотите поздравить его мать и познакомиться с новорожденным! Но остановитесь и задумайтесь. Прежде убедитесь, что не нарушаете ключевые правила посещения новорожденных, опубликованные Mother.ly.
1. Помните, что речь идет о них, а не о вас.
Вами движет любовь, когда вы собираетесь в гости к молодой матери, но.. Прежде всего она должна сообщить удобное ей время для визита. Помните, что она может не иметь сил и настроения общаться и развлекать вас именно сейчас, пишет Lifter.com.ua.
Это подводит вас к следующему пункту:
2. Не обижайтесь!
Она любит вас и ценит ваше внимание, но может просто не быть готова к визиту, и это не должно вас огорчать. Дайте ей понять, что не будете огорчены, если визит не состоится.
Каждая женщина по-своему переживает послеродовой период. Некоторые жаждут общения, а другие переходят в режим гибернации.
3. Сначала позвоните.
Всегда звоните перед приходом. В крайнем случае, отправьте СМС, что вы в пути, даже если вы запланировали спонтанный визит, и она не против. Она может спать или кормить ребенка, и ей надо хоть 15 минут, чтобы привести себя в порядок.
Да, кстати, не забудьте предложить помощь с покупками.
4. Не идите с простудой.
Сейчас она, вероятно, очень боится микробов, как и большинство мам новорожденных. И не зря. Новорожденные не имеют иммунитета, поэтому даже небольшая инфекция может оказаться проблемой.
Вот как вы можете помочь:
Не посещайте, если вы больны или были в кругу больных людей.
Не приводите своих детей, даже если они не болеют. Дети - маленькие переносчики всяких заразных микроорганизмов.
Мойте руки, как придете. Не ждите, пока вас попросят сделать это, просто сразу идите и мойте руки.
Не целуйте ребенка. Знаю, знаю! Так трудно не приласкать это маленькое чудо! Но избегайте соблазна.
5. Принесите еду!
Ничто так не говорит о вашей любви, как пицца или лазанья.
Убедитесь, что вы знаете ее диетические ограничения или антипатии, а затем идите и несите! Неплохо также принести еду, которую можно заморозить, так как молодой матери некогда готовить.
6. Будьте полезны.
Вот несколько идей:
Предложите подержать ребенка, чтобы она могла вздремнуть или принять душ;
Сходите в магазин;
Выгуляйте собаку;
Поиграйте со старшим ребенком;
Помогите с уборкой.
7. Не задавайте неудобных вопросов.
Молодые матери могут быть излишне чувствительными и могут воспринимать вопросы, которые вы задаете, как осуждающие, даже не осознавая этого.
Вместо: «Ты кормишь грудью?» Попробуйте: «Он выглядит сытым!»
Вместо: «Он еще не спит ночью?» Попробуйте: «Я помню, как я уставала после родов. Дай мне знать, если ты хочешь вздремнуть!»
Вместо этого: «Ты уже любишь его?» Попробуйте «Что ты чувствуешь, глядя на него?»
Этот последний нюанс действительно важен - не все мамы сразу влюбляются в младенцев. И они могут испытывать депрессию и беспокойство, которые мешают ее связи с ребенком. Ваши ожидания совершенной картины могут заставить ее чувствовать себя виноватой и грустной.
Вместо этого спросите ее с искренним беспокойством, как она себя чувствует. Сообщите ей, что вы - тот человек, который всегда рядом, если ей нужна поддержка. Если она скажет вам, что у нее депрессия, попросите ее немедленно обратиться к врачу.
8. Не критикуйте ее дом или фигуру.
Последнее, о чем она думает сейчас - это о неубранном доме или мокрой от молока майке. Поэтому лучше не комментировать немытую посуду и ее взъерошенные волосы.
9. Не комментируйте ее решения.
Не давайте советов, как бы опытны вы не были. Как кормить ребенка, выходить ли на работу - все это настолько личное, что лучше не обсуждать без ее личного желания.
10. Не засиживайтесь!
Не затягивайте визит, даже если было весело. Ей нужно спать, кормить ребенка или смотреть сериал - не важно. Обязательно дайте ей такую возможность.
Приходите через несколько недель.
В первые недели все хотят прийти и посмотреть на ребенка, но через несколько недель поток визитеров схлынет и она останется один на один с материнством.