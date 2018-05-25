Оставленный в закрытом автомобиле ребенок умирает за один час

Оставшиеся в закрытом автомобиле при жаркой погоде дети могут умереть менее чем за час от перегрева, как показало исследование. Это произойдет даже в том случае, если автомобиль припаркован в тени.
В запертых автомобилях генерируется смертельно опасная температура менее чем за час, которая приведет к смерти находящихся в них людей от теплового удара, как показало новое исследование. Эксперименты продемонстрировали, что в припаркованных на открытом солнце машинах внутренняя температура достаточно быстро достигает +71С, что достаточно для приготовления яичницы. Но даже если автомобиль стоит в тени, то это не особенно сильно помогает, так как и здесь показатели температуры за час достигают +48С. Это первое исследование, изучившее нагрев салона запертого автомобиля в летнюю погоду. Ученые из Университета Аризоны посмотрели, что происходит с внутренностями самых разных автомобилей при нахождении на открытом солнце и в тени в течение разных периодов времени, пишет Medikforum.ru.
Кроме того, исследователей интересовало, насколько быстро оставшийся в салоне ребёнок двухлетнего возраста получит тепловой удар. Количество подобных инцидентов в США стабильно высокое, несмотря на то, что родители постоянно предупреждают никогда не оставлять малышей в жаркую погоду внутри автомобилей с выключенным двигателем и не работающим кондиционером. В некоторые периоды времени в США умирают по три ребёнка еженедельно, которых родители оставили в автомобилях.
В ходе эксперимента исследователи использовали 6 транспортных средств, имеющих серебристую окраску. Это были два автомобиля эконом-класса, два седана среднего размера и два минивэна. Во всех парах машины были идентичными. Замеры производились в три жарких летних дня в штате Аризона, когда температура воздуха может достигать +40С. Автомобили перевозили с открытого солнца в тень в разные периоды дня.