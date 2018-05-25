Оставленный в закрытом автомобиле ребенок умирает за один час

В запертых автомобилях генерируется смертельно опасная температура менее чем за час, которая приведет к смерти находящихся в них людей от теплового удара, как показало новое исследование. Эксперименты продемонстрировали, что в припаркованных на открытом солнце машинах внутренняя температура достаточно быстро достигает +71С, что достаточно для приготовления яичницы. Но даже если автомобиль стоит в тени, то это не особенно сильно помогает, так как и здесь показатели температуры за час достигают +48С. Это первое исследование, изучившее нагрев салона запертого автомобиля в летнюю погоду. Ученые из Университета Аризоны посмотрели, что происходит с внутренностями самых разных автомобилей при нахождении на открытом солнце и в тени в течение разных периодов времени, пишет Medikforum.ru.