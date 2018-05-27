Занятия спортом помогут женщинам не умешиться в росте с годами

После вступления женщины в менопаузу в ее организме отмечается резкое падение уровня эстрогена, и как следствие, уменьшение роста. С этим явлением сталкивается большинство женщин постклимактерического периода. Долгие годы было принято считать данное явление неизбежным следствием старения. И вот теперь исследователи из Университета Баффоло в США выяснили, что хорошей профилактикой снижения роста после менопаузы являются физические нагрузки еще в подростковом возрасте, пишет Medikforum.ru.

70 из каждой тысячи женщин постклимактерического периода, которые приняли участие в исследовании, потеряли больше 2,5 см роста в течение 5 лет. Средний возраст женщин составил 66 лет, и чем более пожилыми были представительницы прекрасного пола, тем больше они теряли в росте. Однако те дамы, которые практиковали интенсивные физические нагрузки в подростковом возрасте, столкнулись со значительно меньшим уменьшением роста, несмотря на падение уровня эстрогена. В целом, у них процесс уменьшения роста значительно замедлился, по сравнению с женщинами, которые не увлекались спортом в подростковые годы.