Кейт Миддлтон рассказала, как любит проводить время с детьми

«Для меня и моей семьи очень важно проводить время вместе, — написала Кейт. – Я просто люблю играть на свежем воздухе вместе со своими детьми, и я очень ценю такие моменты», пишет Deti.mail.ru.

Напомним, что помимо Джорджа и Шарлотты Кейт и ее супруг принц Уильям также воспитывают младшего сына Луи, который появился на свет в конце апреля 2018 года. О беременности Кейт стало известно осенью 2017 года. Всю беременность герцогиня вела активный образ жизни и посещала различные мероприятия.