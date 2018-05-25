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Кейт Миддлтон рассказала, как любит проводить время с детьми

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

36-летняя Кейт Миддлтон написала открытое письмо для детской больницы Children's Hospice Week, где, в том числе, упомянула и своих детей. В частности, герцогиня раскрыла, чем любит заниматься со своими детьми, четырехлетним Джорджем и трехлетней Шарлоттой.

«Для меня и моей семьи очень важно проводить время вместе, — написала Кейт. – Я просто люблю играть на свежем воздухе вместе со своими детьми, и я очень ценю такие моменты», пишет Deti.mail.ru.

Напомним, что помимо Джорджа и Шарлотты Кейт и ее супруг принц Уильям также воспитывают младшего сына Луи, который появился на свет в конце апреля 2018 года. О беременности Кейт стало известно осенью 2017 года. Всю беременность герцогиня вела активный образ жизни и посещала различные мероприятия.

Недавно Миддлтон впервые вышла в свет после родов, посетив свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Дети герцога и герцогини Кембриджских также были в числе приглашенных на королевское торжество.

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