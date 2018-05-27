Спать с ребенком в одной постели - очень опасно!

Многолетние исследования в области психологии и антропологии показывают, что матери, практикующие «сон у груди», даже в фазе глубокого сна осознают присутствие малыша рядом и чутко реагируют на его потребности.

Новейшее исследование рисков внезапной необъяснимой детской смертности (ВНДС) и синдрома внезапной детской смертности (СВДС), проведенное в Великобритании, подтверждает, что при грудном вскармливании матерям не стоит воздерживаться от совместного сна в одной кровати.

В отличие от других эпидемиологических исследований, в нем учитывались принципиально важные факторы, которые часто не попадают в поле зрения критиков совместного сна: грудное вскармливание и употребление родителями наркотиков и алкоголя.

Это исследование доказало, что совместный сон в одной кровати не является существенным фактором риска возникновения СВДС, если соблюдены все остальные принципы безопасности, и после достижения ребенком трехмесячного возраста защитное воздействие совместного сна сохраняется.

По данным американской статистики, риск умереть от СВДС зависит не столько от того, где спит ребенок, сколько от поведения его родителей:

В этой таблице к «низкой группе риска» отнесены младенцы, имевшие средний вес при рождении и 30-летнюю мать, которая не пьет и не курит. К «высокой группе риска» отнесены младенцы, имевшие низкий вес при рождении, курящих родителей и 21-летнюю мать, ежедневно выпивающую более двух порций алкоголя.

Как известно, грудное вскармливание само по себе предотвращает риск возникновения СВДС. А когда младенец на грудном вскармливании спит в одной кровати с матерью, у него формируется более естественная и безопасная структура сна — он спит в основном быстрым сном, чаще просыпается и чаще прикладывается ночью к груди.

Сон у груди также более безопасен, так как способствует снижению у ребенка доли спокойного сна, которая потенциально более опасна и обычно преобладает у младенцев, находящихся на искусственном вскармливании и спящих в своей кроватке.

Поскольку все большее количество исследований подтверждает физиологическую и поведенческую взаимозависимость грудного вскармливания и совместного сна, образующих общую систему под названием «сон у груди», новый подход может способствовать разрешению в некоторой степени опасной патовой ситуации, в которой сейчас находятся Американская академия педиатрии и консультанты по грудному вскармливанию со всего мира, непреклонно стоящие на противоположных позициях по вопросам совместного сна.

Проблема заключается в том, что, по мнению Американской академии педиатрии, совместный сон матери и новорожденного в одной кровати — это очень большой риск независимо от способа вскармливания и сопутствующих обстоятельств, хотя такое утверждение не получило научного обоснования.

Маккенна и Геттлер полагают, что предложенный ими новый подход поможет начать дискуссию, призванную дифференцировать «типы» совместного сна, а также будет способствовать тому, что регламентирующие органы станут более открытыми для родителей, чье мнение обычно не слышат и не принимают в расчет медицинские и правительственные организации всех уровней.

Каждая семья, взвешивая все «за» и «против», сама определяет, подходит или не подходит ей совместный сон. Если вы выбираете совместный сон в одной кровати, обязательно убедитесь в его безопасности для вашего малыша:

ребенок должен быть на грудном вскармливании;

нельзя класть ребенка между родителями и так, чтобы он мог скатиться с кровати;

кладите малыша спать на спину;

матрас, на котором вы спите, должен быть жестким;

не перегревайте и не укутывайте ребенка слишком сильно;

в этой же кровати не должны спать старшие дети или животные;

на матери не должно быть длинных украшений, а на ее одежде — лямок или ленточек длиной более 20 см;

родители не должны употреблять алкоголь, наркотики или успокоительные средства;

родители не должны иметь лишний вес;

родители не должны спать слишком крепко;