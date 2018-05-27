Спать с ребенком в одной постели - очень опасно!

В последние годы кампания «За безопасный сон младенцев», начатая в США и призванная предотвратить риски, возникающие при совместном сне матери с новорожденным в одной кровати, получила широкой распространение во всем мире.
Как рассказывает NPR, известный американский антрополог и специалист по сну матери и ребенка Джеймс Маккенна считает, что эта кампания противоречит принципам безопасного сна и затрудняет жизнь американских матерей, которые кормят грудью, пишет Lifter.com.ua.
Вместе со своим коллегой Ли Геттлером он предлагает новый подход к совместному сну — «сон у груди».
«Сон новорожденного и грудное вскармливание неотделимы друг от друга, и мы называем такой подход “сон у груди”», — заявляют ученые-антропологи Университета Нотр-Дам Джеймс Маккенна и Ли Геттлер.
Маккенна и Геттлер используют понятие «сон у груди», когда имеют в виду совместный сон с новорожденным, находящимся на грудном вскармливании, при отсутствии всех известных факторов риска.
Исследователи надеются, что этот подход получит официальную поддержку и облегчит жизнь миллионам матерей в Америке, которые кормят грудью и спят с малышом в одной кровати, поскольку во время «сна у груди» им легче контролировать количество молока, они лучше высыпаются, укрепляют связь с ребенком и утверждаются в роли матери, что особенно важно для работающих женщин.
Длившееся более 25 лет исследование матерей и новорожденных (в основном при грудном вскармливании) показало, что непосредственный и продолжительный контакт матери и ребенка, в том числе и по ночам, чрезвычайно важен. Такой контакт оказывает положительное влияние на связь матери и ребенка, развитие мозга малыша и организацию грудного вскармливания.
Исследователи предлагают «сон у груди» в ответ на кампанию «За безопасный сон младенцев», начатую в США и с энтузиазмом подхваченную во всем мире. В центре этой кампании — категоричный запрет на любой вариант совместного сна, предполагающий сон младенца с матерью на одной поверхности.
Антропологи не без основания полагают, что эта кампания потенциально снижает важность грудного вскармливания и дезориентирует матерей. В результате, чтобы избежать совместного сна в одной кровати, они часто спят с малышами в тех местах, которые могут считаться еще более опасными: на диванах, раскладушках и в креслах-качалках.
Маккенна и Геттлер утверждают, что «сон у груди» имеет множество подтвержденных преимуществ как для новорожденных, так и для их матерей.
Это объясняет, почему после десятилетия активной пропаганды против совместного сна количество семей, практикующих его, не только не уменьшилось, но как минимум удвоилось практически во всех контрольных группах.
Кампания «За безопасный сон младенцев», как оказалась, противоречит принципу безопасности — под ее влиянием в больницах прекратили информировать молодых родителей о правильной организации совместного сна с ребенком.
Одновременно эта кампания ставит в затруднительное положение консультантов по грудному вскармливанию, поскольку их этические нормы вступают в противоречие с общепринятой политикой больничного начальства: под угрозой увольнения им запрещается делиться с родителями информацией о том, как снизить риск при совместном сне в одной кровати.
Многолетние исследования в области психологии и антропологии показывают, что матери, практикующие «сон у груди», даже в фазе глубокого сна осознают присутствие малыша рядом и чутко реагируют на его потребности.
Новейшее исследование рисков внезапной необъяснимой детской смертности (ВНДС) и синдрома внезапной детской смертности (СВДС), проведенное в Великобритании, подтверждает, что при грудном вскармливании матерям не стоит воздерживаться от совместного сна в одной кровати.
В отличие от других эпидемиологических исследований, в нем учитывались принципиально важные факторы, которые часто не попадают в поле зрения критиков совместного сна: грудное вскармливание и употребление родителями наркотиков и алкоголя.
Это исследование доказало, что совместный сон в одной кровати не является существенным фактором риска возникновения СВДС, если соблюдены все остальные принципы безопасности, и после достижения ребенком трехмесячного возраста защитное воздействие совместного сна сохраняется.
По данным американской статистики, риск умереть от СВДС зависит не столько от того, где спит ребенок, сколько от поведения его родителей:
В этой таблице к «низкой группе риска» отнесены младенцы, имевшие средний вес при рождении и 30-летнюю мать, которая не пьет и не курит. К «высокой группе риска» отнесены младенцы, имевшие низкий вес при рождении, курящих родителей и 21-летнюю мать, ежедневно выпивающую более двух порций алкоголя.
Как известно, грудное вскармливание само по себе предотвращает риск возникновения СВДС. А когда младенец на грудном вскармливании спит в одной кровати с матерью, у него формируется более естественная и безопасная структура сна — он спит в основном быстрым сном, чаще просыпается и чаще прикладывается ночью к груди.
Сон у груди также более безопасен, так как способствует снижению у ребенка доли спокойного сна, которая потенциально более опасна и обычно преобладает у младенцев, находящихся на искусственном вскармливании и спящих в своей кроватке.
Поскольку все большее количество исследований подтверждает физиологическую и поведенческую взаимозависимость грудного вскармливания и совместного сна, образующих общую систему под названием «сон у груди», новый подход может способствовать разрешению в некоторой степени опасной патовой ситуации, в которой сейчас находятся Американская академия педиатрии и консультанты по грудному вскармливанию со всего мира, непреклонно стоящие на противоположных позициях по вопросам совместного сна.
Проблема заключается в том, что, по мнению Американской академии педиатрии, совместный сон матери и новорожденного в одной кровати — это очень большой риск независимо от способа вскармливания и сопутствующих обстоятельств, хотя такое утверждение не получило научного обоснования.
Маккенна и Геттлер полагают, что предложенный ими новый подход поможет начать дискуссию, призванную дифференцировать «типы» совместного сна, а также будет способствовать тому, что регламентирующие органы станут более открытыми для родителей, чье мнение обычно не слышат и не принимают в расчет медицинские и правительственные организации всех уровней.
Каждая семья, взвешивая все «за» и «против», сама определяет, подходит или не подходит ей совместный сон. Если вы выбираете совместный сон в одной кровати, обязательно убедитесь в его безопасности для вашего малыша:
ребенок должен быть на грудном вскармливании;
нельзя класть ребенка между родителями и так, чтобы он мог скатиться с кровати;
кладите малыша спать на спину;
матрас, на котором вы спите, должен быть жестким;
не перегревайте и не укутывайте ребенка слишком сильно;
в этой же кровати не должны спать старшие дети или животные;
на матери не должно быть длинных украшений, а на ее одежде — лямок или ленточек длиной более 20 см;
родители не должны употреблять алкоголь, наркотики или успокоительные средства;
родители не должны иметь лишний вес;
родители не должны спать слишком крепко;
у родителей не должно быть слишком сильной усталости.