Меган Маркл подтолкнула девушек показать истинное лицо

Герцогиня Сассекская предстала на своей свадьбе с минимальным количеством косметики на лице, пишет Rus.tvnet.lv.

Поклонниц вдохновили веснушки Маркл, которые принцесса не стала маскировать тональным кремом, и они начали делиться своими фотографиями без макияжа в соцсетях.

Публикации с хештегами #freckleslikemeghan («веснушки как у Меган»), #frecklesfordays и #frecklegang наводнили Instagram.

По словам свадебного визажиста Меган Маркл Даниэля Мартина, невеста принца Гарри пожелала выглядеть «настоящей и как можно более натуральной».

Это не первый раз, когда Маркл показала свои веснушки. В сентябре 2017 года ее лицо было крупным планом напечатано на обложке журнала Vanity Fair, также практически без косметики.

Напомним, не так давно личный стилист теперь уже супруги принца Гарри Никола Дэвис рассказала, что Маркл учитывает закон золотого сечения при выборе нарядов.