Американка выставила свой позор напоказ и неожиданно встретила поддержку

Американка Калли Берри (Kallie Berry) поделилась в Twitter постыдной историей о том, как она обмочилась при бывшем парне. Вместо осуждения девушка получила поддержку тысяч пользователей.
«Я выпила слишком много пива около полутора месяца назад и описалась. Я устала от того, что бывший парень шантажирует меня этой историей, так что теперь все знают», — написала Берри. Ее публикация набрала более 19 тысяч репостов и 262 тысячи лайков, пишет Rus.tvnet.lv.
Тысячи пользователей по всему миру поддержали девушку, рассказав конфузные истории из жизни.
«Однажды в состоянии интоксикации я думала, что я молочный коктейль, и была готова расплескаться по дороге домой», — разоткровенничалась подписчица под псевдонимом tess.
«Я думал, это нормально», — пошутил пользователь Ник Маклин (Nick McLean).
Многих девушек разозлил тот факт, что молодой человек Берри шантажировал ее этой историей. Они вспомнили, чем «отличились» их бывшие возлюбленные.
«Просыпаюсь однажды, а мой парень писает на комод. И кричит: «Что?». Продолжает мочиться, а потом оглядывается и говорит: «О!» — вспомнила одна из девушек в треде.
«Знала девчонку в универе, которая писала сама в кровать бойфренда, а затем уверяла его, что это он», — рассказала другая. «Мой бывший писал в мою кровать… Так что…» — пожаловалась еще одна девушка.