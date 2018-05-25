Американка выставила свой позор напоказ и неожиданно встретила поддержку

«Я выпила слишком много пива около полутора месяца назад и описалась. Я устала от того, что бывший парень шантажирует меня этой историей, так что теперь все знают», — написала Берри. Ее публикация набрала более 19 тысяч репостов и 262 тысячи лайков, пишет Rus.tvnet.lv.

Тысячи пользователей по всему миру поддержали девушку, рассказав конфузные истории из жизни.

«Однажды в состоянии интоксикации я думала, что я молочный коктейль, и была готова расплескаться по дороге домой», — разоткровенничалась подписчица под псевдонимом tess.

«Я думал, это нормально», — пошутил пользователь Ник Маклин (Nick McLean).

Многих девушек разозлил тот факт, что молодой человек Берри шантажировал ее этой историей. Они вспомнили, чем «отличились» их бывшие возлюбленные.

«Просыпаюсь однажды, а мой парень писает на комод. И кричит: «Что?». Продолжает мочиться, а потом оглядывается и говорит: «О!» — вспомнила одна из девушек в треде.