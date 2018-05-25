Видео: эта красотка показала, как накачать мышцы и похудеть за пять недель на четыре килограмма

Бригитте решила немного подтянуть свою и без того стройную фигуру, но спортивные залы она раньше не посещала, поэтому девушка обратилась за помощью к персональному тренеру Кристьяну-Йоханнесу Консапу. Благодаря ему девушка сникула за пять недель четыре килограмма и подкачала мышцы.