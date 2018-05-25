пт, 25.05.2018
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  • Видео: эта красотка показала, как накачать мышцы и похудеть за пять недель на четыре килограмма

Видео: эта красотка показала, как накачать мышцы и похудеть за пять недель на четыре килограмма

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Актриса и радиоведущая Бригитте Сюзанне Хунт бросила себе вызов и отправилась вместе с персональным тренером в спортзал, да еще и записала все это на видео.

Бригитте решила немного подтянуть свою и без того стройную фигуру, но спортивные залы она раньше не посещала, поэтому девушка обратилась за помощью к персональному тренеру Кристьяну-Йоханнесу Консапу. Благодаря ему девушка сникула за пять недель четыре килограмма и подкачала мышцы.

«Я впервые в жизни довольна своим телом», - призналась Бригитте.

Смотрите, какие упражнения они делали!

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