Видео: эта красотка показала, как накачать мышцы и похудеть за пять недель на четыре килограмма
25 мая 2018 г., 15:45
Актриса и радиоведущая Бригитте Сюзанне Хунт бросила себе вызов и отправилась вместе с персональным тренером в спортзал, да еще и записала все это на видео.
Бригитте решила немного подтянуть свою и без того стройную фигуру, но спортивные залы она раньше не посещала, поэтому девушка обратилась за помощью к персональному тренеру Кристьяну-Йоханнесу Консапу. Благодаря ему девушка сникула за пять недель четыре килограмма и подкачала мышцы.
«Я впервые в жизни довольна своим телом», - призналась Бригитте.
Смотрите, какие упражнения они делали!